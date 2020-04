Arcona Property Fund N.V. verlengt met AT&T en verkoopt Kalisz

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – heeft de huurovereenkomst met AT&T voor het Letna gebouw in Kosice, Slowakije met twee jaar verlengd. AT&T huurt nu 745 m2 extra. Tevens maakt Arcona Property Fund N.V. bekend de leegstaande retail-locatie in Kalisz, Polen verkocht te hebben voor netto € 945.000.







AT&T is de grootste huurder van Arcona Property Fund N.V.. Tot heden huurde ze al 5.800 m² kantoorruimte in Letna 45 in Kosice. Het huidige huurcontract met AT&T loopt in april 2023 af. Met de nieuwe huurovereenkomst breidt AT&T het aantal gehuurde vierkante meters uit tot 6.555 m². De huurovereenkomst wordt met twee jaar verlengd tot 30 april 2025. Enkele kleinere huurders worden verplaatst om de AT&T-uitbreiding te realiseren. De totale huurinkomsten bij Letna stijgen met ca. € 57.000 per jaar.



AT&T, gevestigd in Dallas in de Verenigde Staten, is 's werelds grootste telecommunicatiebedrijf en, via Warner Media, ook het grootste media- en entertainmentbedrijf ter wereld. AT&T heeft wereldwijd meer dan 250.000 medewerkers in dienst en behaalde in 2019 een omzet van $ 181 miljard.



Arcona Property Fund N.V. heeft in Kalisz in West-Polen een leegstaande supermarkt en bijbehorende winkelunits van 2.561 m² verkocht aan een lokale retailer voor een bedrag van netto € 945.000. De verkoop werd overeengekomen, gedocumenteerd en binnen drie weken afgerond, aangezien de koper geen financiering nodig had. De verkoopprijs lag € 230.000 onder de taxatiewaarde per 31 december 2019 mede veroorzaakt door de zwakker geworden Poolse Zloty (€ 70.000). Het gebouw stond al enkele jaren leeg.