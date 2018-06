Lisa Loïs, Berget Lewis eren met Jordan Roy verjaardag George Michael

Lisa Loïs, Berget Lewis, Angela Groothuizen eren met Jordan Roy verjaardag George Michael



De Britse zanger George Michael zou vandaag 55 jaar zijn geworden. Zanger Jordan Roy, die vanaf eind oktober 2018 met een eerbetoon aan George Michael te zien is in 40 Nederlands theaters nam ter gelegenheid van deze bijzondere dag vijf George Michael - duetten op. In aanloop naar Jordan Roy’s theatertour “Freedom” verschijnen er de komende maand duetten met Berget Lewis, Angela Groothuizen, Adlicious en Stephan Bouwman.



Duetten



Vandaag, 25 juni, de geboortedag van George Michael, verschijnt het eerste duet. Samen met Lisa Loïs nam Jordan Roy het nummer “FastLove” op. De uitvoering is geïnspireerd op de George Michael - tribuut versie van Adele tijdens de Grammy Awards in 2017.



Jordan Roy vierde zelf gisteren zijn verjaardag. “Ik vind het heel bijzonder dat mijn verjaardag aan die van George Michael grenst. Naast dat onze levens veel gelijkenissen vertonen voel ik me op deze manier nog meer verbonden met hem. Ik kan niet wachten om vanaf oktober in zijn huid te kruipen.”



Tijdens de Freedom-tour staat niet alleen George Michael’s solo-werk, als Freedom Faith en FastLove centraal maar ook de vele hits die hij scoorde met Wham. “George deed ook een Cover to Cover Tour, omdat hij muziek van anderen geweldig vond om naar te luisteren en te zingen. Jordan Roy zal tijdens de tour ook covers zingen die George Michael zelf te gek vond.



Eerbetoon



Freedom – een eerbetoon aan George Michael is vanaf oktober 2018 te zien in de Nederlandse theaters en gaat op 9 november in première. Daarna volgt een tournee langs ruim 40 theaters.