Nieuwe vraagbaak voor schade- en levensverzekeringsovereenkomsten

Het Compendium Verzekeringsrecht: een nieuwe vraagbaak voor juridische vraagstukken die spelen in het kader van schade- en levensverzekeringsovereenkomsten.



Gisteren is in Den Haag het Compendium Verzekeringsrecht gepresenteerd, het resultaat van een samenwerking van 19 auteurs, die allen verbonden zijn (geweest) aan NN Advocaten. De auteurs bespreken praktijkgericht de stand van het recht en geven, voor de lezer op herkenbare wijze, ook hun visie op de door hen besproken thema’s. Zij beogen daarmee een bijdrage te leveren aan het juridisch debat en de oordeelsvorming over de verschillende thema’s.



Het Compendium Verzekeringsrecht geeft degenen die in de praktijk met schade- en levensverzekeringsovereenkomsten te maken hebben of krijgen, inzicht in een aantal veel voorkomende en belangrijke verzekeringsrechtelijke thema’s. Deze thematiek wordt benaderd vanuit het verzekeringsrecht, alsmede vanuit het recht dat die verzekeringsovereenkomsten mede beheerst, zoals het Unierecht, de privacyregelgeving en de regelgeving inzake medische keuringen. Met deze brede aanpak, neemt het Compendium Verzekeringsrecht een unieke positie in ten opzichte van andere literatuur op dit vakgebied.



Over de redactie en auteurs



Het Compendium Verzekeringsrecht is tot stand gekomen onder redactie van:



- prof. dr. W.M.A. Kalkman, Hoofd Legal & Compliance Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V./NN Advocaten en hoogleraar verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam;



- mr. W.G.A. van Gerner, Hoofd Litigation en advocaat bij NN Advocaten;



- mw. mr. K.J.L. Verschoor, Managing advocaat bij NN Advocaten.



De 19 auteurs die de 30 hoofdstukken voor hun rekening hebben genomen, zijn allen verbonden (geweest) aan NN Advocaten, het in 2012 opgerichte in-house advocatenkantoor van NN Group. Gezamenlijk hebben zij jarenlange praktijkervaring en brede kennis op het gebied van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.