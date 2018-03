Baskin-Robbins komt naar Nederland

’s Werelds grootste ijsketen opent deze lente de eerste vestiging in Nederland



Amsterdam 28-03-2018 - Baskin-Robbins, ’s werelds grootste ijsketen, komt naar Nederland. Het tijdloze, Amerikaanse merk gaat in Nederland hun nieuwste ice cream bakery concept lanceren. Dit nieuws maakt Baskin-Robbins, onderdeel van Dunkin’ Brands International, vandaag bekend.



Baskin-Robbins, al 70 jaar leider op het gebied van (ijs)smaakinnovaties, opent deze lente haar allereerste winkel in Nederland. “We zijn heel verheugd om Baskin-Robbins verder uit te breiden in Europa met het team van Amba Daoud B.V., zij hebben op een geweldige wijze Dunkin’ Donuts in Nederland gelanceerd”, aldus John Varughese, Vice President van Dunkin’ Brands International. “We kijken er erg naar uit om ook met hen Baskin-Robbins’ brede selectie van heerlijke ijssmaken, creatieve ijscakes, milkshakes en smakelijke ijs traktaties in Nederland uit te rollen”.



In de Baskin-Robbins stores zal een uitgebreide selectie van het premium ijs aanwezig zijn, zoals de klassieke smaken Pralines ’n Cream, Jamoca® Almond Fudge, Mint Chocolate Chip and Very Berry Strawberry, naast regionale favorieten als Blueberry Panna Cotta en Caramel Honeycomb Candy.



“Nu is het juiste moment om Baskin-Robbins’ wereldberoemde ’31 smaken’ premium ijs, naast een grote range aan andere ijstraktaties, in Nederland te introduceren”, aldus Nabil Besali, eigenaar van Amba Daoud B.V.. “Onze Baskin-Robbins stores zullen ook heerlijke drankjes en andere baked goods bevatten, om onze bezoekers optimaal te kunnen bedienen. We kijken er naar uit om onze eerste shop te openen deze lente, meerdere vestigingen zullen in de komende maanden volgen.”



Baskin-Robbins, meer dan alleen ijs



Baskin-Robbins is meer dan alleen een fijne plek om ijs en andere baked goods te eten. Het is een plek om herinneringen met elkaar te maken en speciale momenten met elkaar te delen. Ook het logo van het Amerikaanse merk laat het uitgebreide assortiment zien. Het cijfer ‘31’ geeft weer dat er voor elke dag een nieuwe, heerlijke smaak is om van te genieten. Deze smaken kunnen ook te allen tijde geproefd worden met de iconische pink spoon.



Naast het vaste assortiment van overheerlijke ijssmaken en andere frozen desserts gaat Baskin-Robbins in Nederland ook verschillende drankjes en gebak verkopen zoals lattes, warme chocolademelk, versgebakken Belgische wafels, crêpes, churros en heerlijke cookies en brownies.



Baskin-Robbins heeft momenteel meer dan 7.900 restaurants in 53 landen over de hele wereld, waaronder meer dan 400 winkels in Europa.



Voor meer informatie over Baskin-Robbins: roberto@dunkindonuts.nl. Tel: 06-18200337.



Over Baskin-Robbins



Baskin-Robbins is ‘s werelds grootste ijsketen. Ze heeft een breed assortiment aan verschillende heerlijke smaken en meer dan 7900 winkels in 53 landen over de hele wereld verspreid. Het merk werd opgericht door twee enthousiaste ijsliefhebbers wiens passie voor ijs leidde tot de creatie van vele iconische ijssmaken, waaronder Pralines 'n Cream, Jamoca® Almond Fudge en Very Berry Strawberry. Tegenwoordig heeft Baskin-Robbins meer dan 1300 ijssmaken en bieden ze op maat gemaakte ijsjes, bevroren drankjes en ijscoupes. Bij Baskin-Robbins vinden ze het belangrijk dat het niet alleen gaat om het eten van een ijsje, maar dat je speciale momenten samen deelt. Alle winkels zijn er ook zo op ingericht dat je herinneringen kan delen en samen kan genieten van een breed scala aan heerlijke smaken waaronder de nieuwe smaak van de maand, die ze elke maand opnieuw introduceren.