Top 10 meest bizarre objecten geveild in 2017

In 2017 jaar gingen zeer eigenaardige en bizarre items onder de hamer. In sommige gevallen voor extreem hoge bedragen. Van een echte meteoriet tot ‘s werelds kleinste bijbel. De experts van de online veilingwebsite Catawiki somden de 10 meest bizarre items op die in 2017 geveild werden.



1 - Een schilderij van €382 miljoen



“Salvator Mundi” (Redder van de wereld) een schilderij van Leonardo da Vinci werd in november 2017 verkocht voor het verbazingwekkende bedrag van €382 miljoen in New York. Hiermee werd het record van duurste kunstwerk ooit verpulverd.



In de jaren 1950 werd het schilderij oorspronkelijk verkocht voor slechts €50, maar het werd toen aanzien als een kopie. Het geveilde schilderij is het enige werk van Leonardo da Vinci in privébezit. Het werd verkocht voor een totaalbedrag van €382 miljoen na 19 minuten bieden bij het veilinghuis Christie’s - ondanks twijfelende vragen van sommige experts over de authenticiteit en de staat van het werk.



2 - 's Werelds kleinste bijbel



Catawiki verkocht ‘s wereld kleinste, leesbare en geïllustreerde exemplaar van de bijbel. Het exemplaar werd gedrukt in 1727 en verkocht voor 2.400 euro. De mini bijbel bestaat uit 278 bladzijden en 14 prachtige bijbelse houtsneden. Mark Borgman van Catawiki over de verkoop van zeldzame bijbels: “Bijbels die eerder in het bezit waren van overleden beroemdheden of iconische figuren halen vaak een aanzienlijk bedrag op een veiling. Opvallende items zijn onder meer een bijbel van Elvis Presley, die in 2012 voor €66.200 werd geveild, en de bijbel van Ronnie Kray met hoofdstukken over veroordeling en verdoemenis als bladwijzer, die in 2014 onder de hamer ging.



3 - De oudste meteoriet op aarde



Met 4,5 miljard jaar oud - dezelfde leeftijd als de aarde zelf, werd een deel van een meteoriet verkocht op een veiling voor 15.999 euro. Het is een van de oudste items ooit verkocht. De meteoriet is vernoemd naar de Muonio rivier in het noorden van Zweden waar het uiterst zeldzaam stuk in het begin van de 20e eeuw gevonden werd.



De ijzeren meteoriet is een 'octaedrische ritustype', uit de wereldberoemde Muonionalusta-meteorietencollectie en is een groot exemplaar, ongeveer de grootte van een klein kind.



4 - Een schaal van €31,9 miljoen



We raden aan om deze schaal niet in het vaatwasmachine te stoppen! De uiterst zeldzame en oude Chinese schaal werd geveild voor een recordbedrag van €31,9 miljoen. De bijna 900 jaar oude porseleinen schaal uit de Noord Chinese Song dynastie (960-1127) werd verkocht aan een anonieme telefoonbieder bij een veiling van Sotheby’s in Hong Kong.



5 - Haar van dode beroemdheden



Eerder dit jaar werd een haarlok van Elvis Presley, koning van de Rock ‘n Roll verkocht voor 1.500 euro. De haarlok, die in onberispelijke staat verkeert, was gered door de persoonlijke kapper van Elvis, Homer Gill Gilleland die meer dan 20 jaar mee toerde met Presley.



Haarlokken van de leden van de Beatles werden dit jaar verkocht voor meer dan 11.200 euro, evenals het haar van Marilyn Monroe en Napoleon. ”De markt voor het haar van dode beroemdheden is erg lucratief, want superfans geloven dat het bezit van het haar van hun idool voor altijd een deel van hen is”, aldus Mark Borgman van Catawiki.



6 - Het duurste verkochte item uit een kofferbak ooit



Een diamanten ring gekocht op een kofferbakverkoop voor slecht een paar euro’s werd dit jaar in april voor €739.000 geveild in Londen. Het juweel was geschat op €400.000, maar ging voor bijna het dubbele onder de hamer bij Sotheby’s. De eigenaar geloofde dat de uitzonderlijk grote steen een bijzonder sieraad was toen ze het kocht in West Middlesex Hospital in Isleworth, West-Londen, in de jaren ‘80.



7 - Een brief geschreven op de Titanic



De laatste bekende brief geschreven door een passagier aan boord die omkwam toen de Titanic zonk en die de hartverscheurende voorspelling bevat dat “als alles goed gaat we woensdag in New York aankomen” werd geveild voor een recordprijs van €140.000. Het handgeschreven briefjes op drie pagina’s gestempeld White Star Line-briefpapier was geschreven door Alexander Oskar Holverson, een eerste klasse passagier, aan zijn moeder een dag voor de Titanic de ijsberg raakte.



8 - Een zak met maanstof



Een zak die door de Amerikaanse astronaut Neil Amstrong gebruikt werd om de eerste staaltjes van de maan te verzamelen, bracht op een veiling in New York €1,57 miljoen op. De zak van de Apollo 11 missie in 1969 werd gekocht door een anonieme bieder. De witte zak bevat nog steeds sporen van maanstof en kleine stenen.



9 - Een massief gouden Lego-steentje



Het allerduurste Lego-steentje ter wereld werd dit jaar geveild op de online veilingsite Catawiki. Het gaat om een 14-karaats massief gouden steentje die voor ruim 19.000 euro van eigenaar verwisselde.



Tussen 1979 en 1981 werden deze gouden steentjes door Lego gegeven aan een select aantal zakenpartners en medewerkers die 25 jaar bij Lego in dienst waren in de hoofdfabriek in Duitsland. Wat dit steentje nog specialer maakt, is dat het te gebruiken is met alle andere Lego-sets. Een gelukkige Amerikaan won de veiling en is nu de trotse eigenaar van de gouden steen die 25,65 gram weegt en precies hetzelfde formaat heeft als een originele lego-steen.



10 - Een blauwvintonijn van een halve miljoen



Een blauwvintonijn haalde €581.000 bij de eerste veiling van het jaar op de Tsukiji-markt in Tokio. De vis van 212 kilo - gevangen voor de kust van Oma in het noorden van Japan - werd gekocht door Kiyomura, de ondernemer van de Sushi Zanmai restaurantketen. Die zijn president Kiyoshi Kimura overbood.



Kimura, wiens biedingen hem de bijnaam ‘tonijnkoning’ opleverde, zei dat de vis “een beetje duur was, maar ik ben blij dat ik met succes een tonijn van goede vorm en grootte kon winnen”. Kimura voegde eraan toe dat hij ernaar uitkeek om het in zijn restaurant te serveren. “Ik wil dat iedereen deze heerlijke tonijn proeft”, zei hij terwijl hij poseerde met zijn blauwvintonijn.