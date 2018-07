Koole tekent overeenkomst tot koop Odfjell Terminal Rotterdam

Koole Terminals B.V. ("Koole") is voornemens, onder voorbehoud van de afronding van de adviesprocedure met de ondernemingsraden en goedkeuringen van relevante autoriteiten, om Odfjell Terminals (Rotterdam) BV ("OTR") en Odfjell Terminals Maritiem BV ("OTM") van Odfjell Terminals B.V. over te nemen.



OTR en OTM zijn gesitueerd in de Rotterdamse haven en slaan zowel chemische als minerale olieproducten op. Tevens opereert OTR een PID-faciliteit die onafhankelijke productdestillatiediensten levert.



John Kraakman, CEO van Koole, "We zijn erg verheugd om OTR en OTM te verwelkomen bij Koole. Uitgaande van de voltooiing van de transactie, kijken we ernaar uit om de terminals te integreren in ons bestaande netwerk en duurzaam samen te werken aan de verdere groei van ons bedrijf."



Over Koole Terminals



Koole is een ervaren onafhankelijk liquid bulk tankopslagbedrijf met het hoofdkantoor in Zaandam, Nederland. Koole exploiteert meer dan 2,0 miljoen kubieke meter opslagruimte op 8 terminals in 3 landen en heeft een aanvullende vloot van binnenvaartschepen en coasters om zijn klanten te bedienen.