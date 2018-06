Studenten: EuroCollege beste privéschool van Nederland

Hbo-opleiding scoort hoogste cijfer bij Nationale Studenten Enquête 2018



ROTTERDAM/UTRECHT – Studenten uit het hoger onderwijs vinden EuroCollege de beste privéschool van Nederland. Bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 waarderen ze de particuliere opleiding van onderwijsvernieuwer Edu van de Walle met een gemiddelde van 4,4 op een maximale score van 5. Een 8,8 op de schaal van 10.



Dit jaar deden 270.000 studenten van hogescholen en universiteiten mee aan het grootschalige landelijke tevredenheidsonderzoek. Via een enquête konden ze hun mening geven over hun studie en onderwijsinstelling op een schaal van zeer ontevreden (1) tot zeer tevreden (5).



EuroCollege scoort bij de NSE ruim boven het landelijk gemiddelde van hogescholen (3,82) en behaalt de hoogste score onder de Nederlandse privéscholen. Studenten van de opleiding zijn met name tevreden over de groepsgrootte (4,53), voorbereiding op de beroepspraktijk (4,43), docenten (4,41) en uitdagend onderwijs (4,32).



Dat weerspiegelt de visie en onderwijsmethoden van de school, waarbij succesvolle ondernemers uit het bedrijfsleven lesgeven aan kleine groepen studenten, die via echte boeken en echte praktijk versneld theorie- en praktijkkennis opdoen.



De privéschool voor versnelde mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van international business & ondernemen, finance, hotelmanagement, evenementen management en toerisme behaalt met deze aanpak al jaren het hoogste slagingspercentage van Nederland. Van de hbo-studenten slaagt 80 procent binnen drie jaar, tegenover gemiddeld 45 procent in vijf jaar bij andere hogescholen.



De NSE valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Studiekeuze123, een onafhankelijk samenwerkingsverband van het Ministerie van Onderwijs, studentenorganisaties en hoger onderwijsinstellingen. De resultaten worden gepubliceerd op https://www.studiekeuze123.nl en verwerkt in de Studiekeuzedatabase, keuzegidsen en voorlichtingsproducten.



De algemene tevredenheid in het hoge onderwijs daalde dit jaar van 78,8 naar 76,6 procent. EuroCollege scoort op alle punten ver boven het landelijk gemiddelde. De studie wordt in het algemeen gewaardeerd met een 4,33, de algemene sfeer met een 4,45. Negen op de tien studenten zouden de opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s. Alleen de tevredenheid over studiefaciliteiten zit met een 3,47 net onder het landelijk gemiddelde. ,,Dat komt omdat we een school zonder computers zijn, waar studenten uit boeken leren. Dat verhoogt de concentratie en dwingt studenten om echt te lezen,” legt grondlegger Van de Walle uit. ,,De uitkomsten van deze NSE-enquête laten zien dat onze studenten niet alleen sneller een diploma halen en eerder een baan vinden, maar deze vorm van onderwijs ook nog eens meer waarderen.”



Hij nam EuroCollege in 1998 over om zijn visie op onderwijs te kunnen implementeren. Zijn concept gaat uit van kleinschalige scholen, waar studenten persoonlijke aandacht krijgen en een-op-een gecoacht worden. Met zijn afwijkende visie op het gebruik van computers haalde Van de Walle geregeld de media. Na Rotterdam en Amsterdam opent EuroCollege deze zomer een derde vestiging in Utrecht. In de toekomst wil Van de Walle uitbreiden in Eindhoven en Antwerpen.