Locaties.nl organiseert 14 mei online Open Locatiedag

Tijdens de Open Locatiedag op 14 mei hebben ruim 170 van de mooiste locaties voor bedrijfsevenementen in ons land open huis. Iedereen die geïnteresseerd is in deze locaties kan gratis rondleidingen volgen en vragen stellen - volledig online, vanuit de eigen (thuis-)werkplek. De Open Locatiedag wordt georganiseerd door de website Locaties.nl. Alle locaties die meedoen, ook per regio, zijn te vinden via deze link: https://www.locaties.nl/openlocatiedag



Evenementenlocaties zijn er in veel soorten en maten. Er zijn imposante kastelen waar men terecht kunt voor exclusieve relatie-evenementen. Er zijn roestige oude fabriekshallen waar de meest meeslepende modeshows en productlanceringen plaatsvinden. Er zijn fraaie lofts, herenhuizen en villa’s waar directieteams bijeenkomen om in besloten kring te vergaderen. Nu het advies van het RIVM voorlopig is om thuis te blijven en zo min mogelijk de deur uit te gaan, is het heel lastig om de juiste locatie voor je bijeenkomsten te vinden. Daarom werken nu ruim 170 van de meest bekende locaties in ons land samen om online locaties te laten zien aan geïnteresseerden, die veilig thuis zitten.



“Het is onze missie om de organisator van bedrijfsevenementen te helpen met het vinden van de juiste locatie”, vertelt initiatiefnemer Ronnie Witjes, eigenaar van Locaties.nl. “Onder normale omstandigheden bezoeken zij gemiddeld 2 tot 3 locaties voordat ze de perfecte plek hebben gevonden. Ook nu merken wij dat er in de markt behoefte is aan een manier om locaties te bezichtigen. Bij veel locaties is dat momenteel, door de maatregelen van het RIVM, niet mogelijk of erg lastig. Met dit online event willen wij deze groep zo goed mogelijk bedienen. Het wordt een dag die je niet wilt missen als je regelmatig evenementen organiseert; of het nou is om locaties te bekijken voor een evenement dat al in de agenda staat over een paar maanden of pas in 2021, of simpelweg om eens een kijkje te nemen in die ene toffe nieuwe plek die je nog niet kent – want het is een buitenkans dat je op één dag zoveel locaties kunt bekijken!”



Op 14 mei kunnen bezoekers deelnemen aan vier rondleidingen die worden gelivestreamd vanuit de locatie. De rondleidingen beginnen om 12, 12.45, 13.30 en 14.15 uur. Elke livestream bestaat uit een videorondleiding en gelegenheid om vragen te stellen. Zo kunnen er in 2 uur tijd vier locaties worden bezocht, en kan er met één druk op de knop van een monumentale kerk in Maastricht naar een hotel in Leeuwarden en van een oude energiecentrale in Rotterdam naar een vliegveld net buiten Enschede worden gereisd.