International Mental Health Festival focust op mentale gezondheid

Het International Mental Health Festival is een initiatief om met elkaar in gesprek te gaan over mentale gezondheid en bewustwording. Door middel van verschillende lezingen, workshops, discussies en events wordt stigmatisering tegengegaan en acceptatie bevordert. Elk event belicht een andere, belangrijke, kant van de mentale gezondheid. De eerste editie van het International Mental Health Festival vindt plaats tussen 23 september en 27 september 2019 in Maastricht, Amsterdam en London.



Experts, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, kunstenaars, coaches, en geïnteresseerden komen deze week samen om het stigma van de mentale gezondheid te doorbreken. Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen en helpen? Wat kan jij doen voor jezelf en de mensen in je omgeving? Een eerste stap hierin in bewustwording, en dat is waar het International Mental Health Festival over gaat.



Programma Amsterdam



23 september: Openingsavond Diversiteit



20:00 – 22:00 Pakhuis de Zwijger



Diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg is meer dan iemands afkomst. Want diversiteit is overal om ons heen; gender, etniciteit, seksualiteit, spiritualiteit, cultuur. Tijdens deze avond wordt er gepraat over de betekenis van diversiteit en de rol hiervan bij het ontstaan, behandelen en voorkomen van psychische klachten. Een avond vol lezingen, discussies en inspiratie.



23 September: Theatershow Thank God it’s Monday



20:00 – 22:30 Boom Chicago



Vier hoe leuk het is om naar je werk te gaan. TalentFirst presenteert Thank God it’s Monday en biedt loopbaancoaching in theatervorm.



25 september: Stress and the City



19:00 – 21:00 Coachhuis West



An English spoken night with several lectures, and discussion about mental health in the big city



27 september: Zingeving



19:00 – 21:00 Coachhuis West



Zingeving in de gezondheid. De manier waarop iemand in het leven staat biedt belangrijke aanknopingspunten kan bieden voor herstel, maar wordt in behandelingen vaak vergeten. Tijdens deze avond wordt er vanuit verschillende perspectieven naar het thema zingeving gekeken.



De hele week worden er verschillende workshops en shows georganiseerd. Toegang is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk! Het complete programma: https://internationalmentalhealthfestival.com/taxonomy/term/55



Programma Maastricht



24 september: Openingsavond



19:00 – 21:30 Eiffelgebouw



Een feestelijke avond waarin een breed aantal thema’s rond de mentale gezondheid besproken worden. Van het puberbrein tot drugs, en van onderzoek tot theater. Het Jonge Brein College verzorgt een speciaal college over psychische problemen bij jongeren.



25 september: Veerkracht



18:00 – 20:00 Maastricht University



Veerkracht is het vermogen om met tegenslagen om te gaan, en is verbonden aan de mentale gezondheid. Leer meer over dit belangrijke thema tijdens deze lezing.



26 september: Leefstijl en mentale gezondheid



19:30 – 20:30



Als je je depressief voelt of down, is er dan een probleem in je hoofd?



Is depressie een ziekte of een symptoom? Wat zouden factoren als voeding, beweging, de natuur en het bioritme daar mee te maken kunnen hebben en hoe kun je deze kennis gebruiken om weer lekkerder in je vel te geraken?



Ook in Maastricht worden er de hele week verschillende workshops en shows georganiseerd. Toegang is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk! Het complete programma: https://internationalmentalhealthfestival.com/taxonomy/term/56