SUNDAY ROAST KOMT NAAR DEN HAAG

Zondag 17 juni – Vaderdag– importeert het hoogste restaurant van Nederland, The Penthouse in de Haagse Toren, een nieuwe traditie: de Sunday Roast. De Sunday Roast is een van origine Engelse traditie waarbij het weekend samen met de familie wordt afgesloten en er uitgebreid wordt getafeld met geroosterd vlees. Nu kan dat dus ook in Den Haag, met een spectaculair uitzicht over de hele stad.



Eerste Sunday Roast



Na het grote succes van de Highest Tea voor moeders en dochters vindt The Penthouse, dat het tijd wordt dat ook Haagse mannen een eigen traditie krijgen. En Vaderdag is hiermee de perfecte datum voor de kick-off van de Sunday Roast.



Een Sunday Roastwordt traditioneel op zondag in de middag gegeten. Vanaf 16.00 kunnen vaders moet hun gezinnen, maar ook vrienden aanschuiven op de 40ste verdieping van The Penthouse, aan het Rijswijkseplein 786.



Lokaal



Middelpunt van de Sunday Roastvormt natuurlijk het heerlijke vlees. Klassiek wordt de maaltijd geserveerd met varkens- en rundvlees en dit wordt tijdens de Sunday Roastaangevuld met gevogelte, lamsvlees.



Chef Brian Whyte werkt hierbij samen met lokale specialist VleeschHouwerij Cruuit Scheveningen. Specialist Alan de Vries selecteert persoonlijk alle bijzondere vleessoorten voor deze eerste editie. “Het is niet alleen heel leuk, maar ook écht een eer om hiervoor gevraagd te worden. Wij werken met duurzame boerderijen, lokaal en internationaal, altijd met een passie voor kwaliteit. Dat proef je onmiddellijk.”



De Sunday Roastzal plaatsvinden op de 40ste verdieping van de 135 meter hoge Haagse Toren. Tickets a € 39,00 per persoon kunnen worden gereserveerd via www.thepenthouse.nl