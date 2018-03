Ziekenhuis MST plaatst 10 bijenkasten: 500.000 bijen op dak van MST

Bijenvolken hebben het moeilijk. Door verstedelijking en gewasbestrijding is er sprake van bijensterfte. Een kwalijke ontwikkeling, omdat bijen voor bestuiving van planten zorgen en een cruciale rol spelen in de voedselkringloop. Ook produceren ze grondstoffen zoals honing, bijenwas en propolis, die al eeuwenlang medicinale toepassingen kennen.



Om de bijenpopulatie in Twente een steuntje in de rug te geven, heeft MST besloten om verspreid over het dakoppervlak van zijn gebouwen 10 bijenkasten te plaatsen. Dit past in het streven om het groenste ziekenhuis van Nederland te zijn.



Bij de nieuwbouw van het pand werd destijds al rekening gehouden met de zwaarste eisen op het gebied van duurzaamheid. In de nabije omgeving van MST (een bij heeft een actieradius van 3 kilometer per honingtocht) is voldoende parkachtig terrein om 10 volken te onderhouden.



De productie van de MST-volken (zo’n 200 kilo honing per jaar, 500 gram propolis) komt ten goede aan het ziekenhuis. Al sinds de oudheid gebruikt de mensheid de desinfecterende eigenschappen van honing bijvoorbeeld voor behandeling van complexe wonden. De propolis kan dienen als basis voor natuurlijke antibiotica. Van de was worden kaarsjes gegoten voor de stiltekapel. Zo dekken de bijen hun eigen kosten.



De eerste bijenkasten worden aankomende zondag geplaatst.