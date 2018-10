Smart Internet Media zet slimme stap met nieuwe CEO

Het Hilversumse onlinemarketingbureau Smart Internet Media heeft per 1 november een nieuwe CEO. Ondernemer Bas de Goeje neemt de taken van oprichter en eigenaar Robin Freyer over. Met deze stap wil het bureau de gestage groei in goede banen leiden. ‘Met een frisse blik en nieuwe energie.’



Smart Internet Media werd zo’n 15 jaar geleden opgericht door Robin Freyer. In de daaropvolgende jaren groeide het uit van een kleine onderneming op een zolderkamertje tot een gerenommeerd onlinemarketingbureau met ruim 30 medewerkers. Ook qua klantenbestand maakte Smart Internet Media grote stappen. Steeds meer grote bedrijven en zelfs multinationals weten het bureau te vinden voor zoekmachineoptimalisatie en andere onlinemarketingdiensten.



Frisse blik en nieuwe energie



Smart Internet Media is een van de grondleggers en marktleider van zoekmachinemarketing- en optimalisatie in Nederland. ‘De basis is stevig’, zegt Freyer. ‘De groeipijnen die vrijwel ieder bedrijf kent, liggen alweer een tijd achter ons. We hebben een kundig team staan dat tegen vrijwel iedere online uitdaging is opgewassen. Nu is het tijd dat iemand mij opvolgt. Iemand die met een frisse blik en nieuwe energie dit bedrijf naar een volgend niveau tilt.’



Nieuwe kansen



Bas de Goeje werd de uitverkorene om Smart Internet Media over te nemen als CEO. ‘Ik ken Robin al jaren’, vertelt hij, ‘en ben altijd zijdelings bij zijn bedrijf betrokken geweest. ‘Toen Robin kenbaar maakte dat hij zich weer meer op het ondernemen wilde richten en minder op dagelijkse aansturing’, kwam ik in beeld. Zelf ben ik ook ondernemer in hart en nieren, maar ik zie mooie kansen voor dit bedrijf. En ik heb veel zin om die de komende jaren waar te maken.’



Koploper in zoekmachinemarketing



De plannen die Bas heeft voor Smart Internet Media? ‘Sowieso willen we de kwaliteit die we leveren, nóg verder verbeteren. Goede communicatie, meer diensten, snellere doorlooptijden. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met een nieuwe en allesomvattende SEO-tool die heel veel losse stukjes software vervangt. Onze klanten krijgen daarmee een veel diepgaander inzicht in hun posities in de zoekmachines en de kansen die er voor hen liggen.’ Zo heeft Bas nog veel meer voorbeelden. ‘We staan misschien bekend als de grondlegger van zoekmachinemarketing, maar we willen vooral de koploper blijven.’



Alleen maar voordelen



Of Robin zijn bedrijf gaat missen? ‘Ik ben heel trots op ons team van medewerkers en freelancers zoals dat er nu staat’, zegt hij. ‘Ik blijf de eigenaar van Smart Internet Media en blijf gelukkig dus ook verbonden aan iedereen. Na 15 jaar heb ik zin om me op iets anders te richten. Weer wat meer ondernemen in plaats van managen. Ik weet zeker dat ik het bedrijf bij Bas in goede handen achterlaat en dat onze klanten hier enkel voordeel van ondervinden.’ Het “nieuwe” Smart krijgt een Raad van Advies, waarin Robin Freyer plaatsneemt.