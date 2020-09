HartKliniek Nijmegen heeft een nieuwe locatie

Per 31 augustus jl. heeft HartKliniek Nijmegen zijn intrek genomen in het centrum van Nijmegen aan de Hertogstaat 130. Door de groeiende vraag aan poliklinische cardiale zorg in Nijmegen was de oude locatie niet meer toereikend. Op de nieuwe locatie wordt een extra spreekuur geopend, zodat HartKliniek de korte wachttijden kan blijven aanbieden. Daarnaast heeft de nieuwe locatie een dagbehandeling voor het uitvoeren van cardiologische onderzoeken en behandelingen. HartKliniek kenmerkt zich door korte wachttijden, een persoonlijke benadering en samenwerking met huisartsen én ziekenhuizen in de regio.



Dr. Peter Kievit, cardioloog HartKliniek Nijmegen: “Bij HartKliniek Nijmegen hebben wij ruime aandacht voor de patiënt waardoor wij toegankelijke cardiologisch zorg van topkwaliteit kunnen bieden. Door de verhuizing naar de nieuwe locatie hebben we nu een dagbehandeling tot onze beschikking en is er nu ruimte voor een extra spreekuur, zodat er meer patiënten gezien kunnen worden. Patiënten kunnen hierdoor nog steeds snel bij ons terecht.”



Unieke persoonlijke benadering



Bij HartKliniek neemt de cardioloog ruim de tijd voor patiënten en wordt aandacht besteed aan de persoonlijke situatie van de patiënt. De onderzoeken worden direct door de cardioloog beoordeeld of door de cardioloog zelf uitgevoerd. Tijdens vervolg onderzoeken of controles spreekt de patiënt altijd met dezelfde cardioloog.



Cardiologisch zorgaanbod



Alle cardiologische deelgebieden zijn vertegenwoordigd bij HartKliniek. Van eenvoudige hartklachten tot zeer complexe cardiologie en van coronairlijden tot erfelijke hartziekten. Er is daarnaast speciale expertise op het gebied van het vrouwenhart.



Verzekerde zorg



Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist vergoedt de Nederlandse zorgverzekeraar samen met HartKliniek alle kosten voor de patiënt, ongeacht de polis. Een eventuele eigen bijdrage komt te vervallen. Het enige wat wordt verrekend is het eigen risico van de patiënt - voor zover dat al niet is opgemaakt.



Over HartKliniek



HartKliniek is een landelijke organisatie voor poliklinische diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten, opgericht door de cardiologen Menno Baars en Chris Hie. Beiden hebben meer dan 15 jaar als cardioloog gewerkt in topklinische en algemene ziekenhuizen. Samen zijn zij opgestapt uit de ziekenhuiswereld om te gaan doen wat zij in de zorg echt nodig vonden, namelijk de zorg terugbrengen naar de menselijke maat en onnodige zorg en ziekenhuisopnames vermijden. HartKliniek heeft op dit moment elf vestigingen in Nederland.