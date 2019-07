Zaans Medisch Centrum en SMD in Taalakkoord Zaanstreek-Waterland

Het Zaans Medisch Centrum en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) hebben zich aangesloten bij het Regionaal Taalakkoord Zaanstreek-Waterland. Daarmee komt het aantal deelnemers aan dit akkoord op 22. Zij komen op allerlei manieren in actie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat geldt voor 1 op de 9 Nederlanders.



Vaak wordt laaggeletterdheid gekoppeld aan de eerste generatie migranten of aan mensen met leerproblemen. Maar mede door het complexer worden van de samenleving hebben ook steeds meer andere mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dat kan privé (bijvoorbeeld internetbankieren of het communiceren met overheidsinstanties) problemen opleveren, maar ook op de arbeidsmarkt.



Het Regionaal Taalakkoord Zaanstreek-Waterland zet zich in om laaggeletterden zo effectief mogelijk te helpen. Tot de deelnemers behoren vele bedrijven uit de regio, de gemeenten Zaanstad, Purmerend en Waterland, bibliotheken, onderwijsinstellingen, UWV Zaanstreek-Waterland, taalaanbieders, Stichting Lezen en Schrijven en GGD Zaanstreek Waterland.



Het Zaans Medisch Centrum en SMD sluiten zich bij het Taalakkoord aan omdat zij de ambitie hebben op taalgebied hun cliënten/patiënten en werknemers te ondersteunen, bijvoorbeeld door scholing te bieden en het onderling delen van kennis en ervaring te simuleren. Tijdens een Taallunch in het Zaans Medisch Centrum bespraken wethouder Natasja Groothuismink van de gemeente Zaanstad, taalambassadeur Dicky Gingnagel en Akkelien Canrinus van SMD de vaak ingrijpende maatschappelijke gevolgen van laaggeletterdheid. Maar vooral ook de mogelijkheden om er als bedrijven en organisaties iets aan te doen. Mede op basis van een groot aantal praktische tips van Stichting Lezen en Schrijven voor het verbeteren van taal op de werkvloer.