Othello, dé Shakespeare-hit van Daria Bukvić, is terug

Daria Bukvić komt in 2020 terug met een grote zaal versie van haar succesvolle bewerking van Othello, met een aantal nieuwe acteurs. Naast o.a. steracteurs Rick Paul van Mulligen en Werner Kolf wordt de oude cast aangevuld met Gouden Kalf winnares Melody Klaver, Charlie Chan Dagelet en Jord Knotter. Bukvić werd in 2018 voor haar gedurfde interpretatie van deze Shakespeare-klassieker beloond met enthousiaste recensies, nominaties en uitverkochte zalen. In 2020 maakt deze voorstelling de logische stap naar de grote zalen in Nederland en België. Othello gaat zaterdag 18 januari 2020 in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Hoe gaat een witte wereld om met het succes van een zwarte man?



Daria Bukvić maakte een confronterende en brutale bewerking van Shakespeares Othello. In Nederland wordt het stuk vaak gebracht als een liefdestragedie over wraak en jaloezie. Maar regisseur Daria Bukvić vraagt zich af: “Waarom maakte Shakespeare van Othello bewust een zwarte man? Wat betekent het om de enige zwarte man in een witte wereld te zijn? Gunt die wereld hem zijn succes?” Zij koos ervoor om juist dit aspect leidend te maken in haar regie en onderstreepte dit door Werner Kolf in de titelrol te casten. In de vertaling van toneelschrijfster Esther Duysker krijgen ook de vrouwelijke personages een stevigere stem.



Grote zaal debuut voor Melody Klaver en Jord Knotter



Naast Werner Kolf, Rick Paul van Mulligen, Martijn Nieuwerf, Mark Lindeman en Claire Hordijk verwelkomt Het Nationale Theater drie nieuwe topacteurs. Gouden Kalf-winnares Melody Klaver en Jord Knotter, beiden vooral bekend van film en televisie, maken hun grote zaal debuut als Emilia en Cassio. Charlie Chan Dagelet is de nieuwe Desdemona. Rick Paul van Mulligen, bij het grote publiek o.a. bekend van Wie is de Mol? is sinds januari 2019 vast ensemble-lid van Het Nationale Theater. Van Mulligen werd voor zijn rol als Jago genomineerd voor de Arlecchino (de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol). Bukvić: “Ik kijk er enorm naar uit om met deze acteurs het belangrijke verhaal van Othello met nog veel meer mensen in Nederland te delen.”



Meer over Daria Bukvić



Daria Bukvić (Tuzla, 1989) is een Amsterdamse theaterregisseur en schrijver met Bosnische en Kroatische roots. Sinds haar afstuderen aan de Regie Opleiding van de Toneelacademie Maastricht in 2011 regisseert ze als freelancer voor verschillende theaters en is ze artistiek leider van haar eigen stichting.



In 2014 brak Bukvić door met Nobody Home. Deze persoonlijke voorstelling over vluchtelingenproblematiek werd een groot landelijk succes en werd geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2015. Ook haar voorstelling Melk & Dadels, over vier Marokkaans-Nederlandse millenials, haalde dit jaar de eervolle juryselectie.



Bukvić is meerdere malen voor haar werk onderscheiden. In 2015 ontving ze de Van Praag Aanmoedigingsprijs uit handen van Adelheid Roosen en het Wim Bary Stipendium van het Prins Bernard Cultuurfonds. In augustus 2016 won ze de Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie Stimulering. Haar jeugdvoorstelling It’s My Mouth I Can Say What I Want To won een Zilveren Krekel als een van de meest indrukwekkende jeugdvoorstellingen van 2017.



Bukvić is vanaf 2017 als regisseur verbonden aan Het Nationale Theater. Haar eerste voorstelling bij HNT was Othello. Ook regisseerde ze Onze Straat, een coproductie met Adelheid+Zina.



Momenteel werkt Bukvić aan haar eerste speelfilm, die volgend jaar in de bioscoop zal verschijnen.



Speeldata



Othello gaat 18 januari 2020 in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en is tot en met 7 maart 2020 te zien in schouwburgen van Nederland en België.



Credits



tekst William Shakespeare, vertaling en bewerking Esther Duysker, regie en bewerking Daria Bukvić, met Charlie Chan Dagelet, Claire Hordijk, Melody Klaver, Jord Knotter, Werner Kolf, Mark Lindeman, Rick Paul van Mulligen en Martijn Nieuwerf dramaturgie Karim Ameur, decorontwerp Marloes en Wikke, kostuumontwerp Dymph Boss, muziekontwerp Wilko Sterke, lichtontwerp Yuri Schreuders