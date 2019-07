VEH: Schrap plannen voor nieuw duur energielabel

Amersfoort, 11 juli 2019 - Vereniging Eigen Huis roept minister Ollongren in een brief dringend op om haar plannen voor een nieuw en duur energielabel te schrappen. “Het nieuwe energielabel is veel duurder en omslachtiger dan het huidige label, maar biedt een huiseigenaar of koper geen enkel nieuw inzicht of beter handelingsperspectief om de woning energiezuiniger te maken”, zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis.



Als de plannen van de minister doorgaan moet een huiseigenaar waarschijnlijk vanaf 1 juli 2020 voor zijn energielabel een labeladviseur in schakelen. Dat kost al snel 190 euro. Het huidige label kost slechts een paar euro en kan eenvoudig zelf online worden geregeld. Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning en is 10 jaar geldig.



De minister wil een nieuw, technisch uitgebreid energielabel. Huiseigenaren hebben hier niets aan omdat het hen geen enkel handelingsperspectief biedt om de energiezuinigheid van de woning te verbeteren.



Dure papieren tijger helpt alleen draagvlak om zeep

De minister wil dat alleen professionals het energielabel kunnen bepalen. Die moeten het vloer- en geveloppervlak inmeten en het type cv, warmtepomp of mechanische ventilatie bepalen. Hierdoor hebben alleen energieadviseurs voordeel bij het nieuwe label.



Vereniging Eigen Huis vreest dat het voorgestelde nieuwe energielabel niet meer wordt dan een symbolische en zeer dure papieren tijger die huiseigenaren onnodig op kosten jaagt. De verduurzaming komt hiermee geen stap dichterbij. Het gevaar van de stapeling van kostenverhogende maatregelen zal alleen maar leiden tot afkalving van het nog dunne draagvlak voor de energietransitie.



Klimaatakkoordmaatregelen veel belangrijker dan energielabel

Het energielabel moet de koper of huurder bewust maken van de energieprestatie van een woning, maar is niet bepalend de verduurzaming. Voor de meeste huiseigenaren zal dat juist de in het klimaatakkoord aangekondigde isolatiestandaard en de wijkaanpak richtinggevend worden. Daarvan is het doel om de woning voor een bepaalde datum aardgasvrij of daarvoor geschikt te maken en huiseigenaren daarbij te ontzorgen. Van de Velde: “Het nieuwe labelvoorstel sluit hier niet op aan, biedt huiseigenaren geen enkel nieuw perspectief en leidt alleen tot gedoe en onnodige kosten”.



Aanpassing van energielabel kan anders en beter

Het energielabel moet worden aangepast om te zorgen dat het aansluit bij nieuwe energieprestatienormen. Dat zijn onder meer nieuwe bepalingsfactoren (NTA8800), nieuwe energie-indicatoren (BENG - Bijna Energie Neutraal Gebouw) en gevolgen van het klimaatbeleid. Gesprekken met stakeholders uit verschillende sectoren over aanpassingen van het huidige Vereenvoudigde Energielabel (VEL) zijn nog in volle gang. Met haar plannen voor een nieuw energielabel doorkruist de minister dit overleg.