LeidenAsiaCentre publiceert boek over China's Belt and Road Initiative

Het LeidenAsiaCentre heeft een boek uitgebracht over China's Belt and Road Initiative dat open access is gepubliceerd door Amsterdam University Press (AUP). In 'Global Perspectives on China's Belt and Road Initiative - Asserting Agency through Regional Connectivity' wordt dit initiatief, ook wel bekend als de Nieuwe Zijderoute, vanuit regio's van over de hele wereld bekeken. Hoe proberen Afrikaanse regeringen dit Chinese megaproject naar hun hand te zetten? Op welke manieren leidt de BRI tot mondiale verbindingen? En hoe wordt het initiatief ontvangen in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Latijns Amerika?



In 2013 werd het grootste, meest invloedrijke infrastructuële project in de recente geschiedenis gelanceerd: China’s Belt and Road Initiative. Hoe moeten wij dit omstreden initiatief, dat lokale economieën en regionale netwerken hervormd, begrijpen? Dit vereist zowel analyses van China's plaats in mondiale systemen, als aandact voor de rol die lokale actoren spelen in het vormgeven van de BRI. In dit boek, dat als ebook gratis te downloaden is, bestuderen 13 experts onder redactie van Dr. Florian Schneider het grotere geopolitieke plaatje, maar wordt er in verschillende 'case studies' ook ingezoomd op de zeggenschap van regionale actoren binnen Belt and Road projecten. Het boek laat zien hoe er in verschillende regio's van de wereld wordt omgegaan met Chinese pogingen om de mondiale economie te hervormen.



De publicatie vormt de basis van een discussie over de BRI die 28 januari om 15:30 online wordt uitgezonden vanuit De Balie in Amsterdam. Zowel het boek als het evenement is via onze website www.leidenasiacentre.nl te bereiken. In de bijlage vindt u meer informatie over het online gratis toegankelijke boek.