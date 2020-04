Tijdelijk goedkoper bellen naar het Juridisch Loket

Utrecht, 9 april 2020 – Het Juridisch Loket verlaagt tijdelijk de belkosten voor 0900-8020 van € 0,25 naar € 0,10 per minuut voor mensen die een juridische vraag hebben. Daarnaast hoeven rechtzoekenden geen contact op te nemen met het Juridisch Loket voor korting op de eigen bijdrage bij doorverwijzing naar een advocaat. Hiertoe is gezamenlijk besloten door het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de beperkte bereikbaarheid van het Juridisch Loket door de coronacrisis.



Beltarief



Het Juridisch Loket geeft eerste hulp bij juridische vragen, conflicten en geschillen. Door het coronavirus zijn de vestigingen van het Juridisch Loket gesloten voor bezoekers, waardoor het Juridisch Loket alleen per telefoon of e-mail bereikbaar is. Om juridische hulp voor iedereen toegankelijk te houden, is het beltarief van het 0900-8020 nummer verlaagd naar € 0,10 per minuut[1].



Verwijzing naar advocaat



Rechtzoekenden hoeven tijdelijk geen contact op te nemen met het Juridisch Loket voor korting op de eigen bijdrage bij doorverwijzing naar een advocaat binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand. Als zij voor deze subsidie in aanmerking komen, krijgen zij automatisch korting op de eigen bijdrage via de Raad voor Rechtsbijstand. Rechtzoekenden die vanaf 16 maart geen contact hebben kunnen krijgen met het Juridisch Loket en in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, krijgen ook automatisch korting op de eigen bijdrage.



Deze maatregel is tijdelijk in verband met de coronacrisis en geldt tot nader order.



[1] *€ 0,10 p/min, met een maximum van € 12,50. Excl. een starttarief van 4,5 cent en gebruikelijke belkosten