De Sint en Dieuwertje maken het ook voor dove kinderen een feestje

De Sint en Dieuwertje Blok van het Sinterklaasjournaal waren vandaag te gast in Theater aan het Spui waar ze een speciale ontmoeting hadden met kinderen van Tyltylcentrum De Witte Vogel. 's middags werd de Sint vergezeld door gebarenpieten. Zo werd het ook een feest voor dove en slechthorende kinderen.



’s Ochtends was er een VIP-ontmoeting met Sinterklaas voor de kinderen van het tyltylcentrum. De Witte Vogel is een centrum voor het aanbod van onderwijs, ontwikkeling en behandeling aan kinderen met een meervoudige beperking van nul tot twintig jaar. De Sint had speciaal voor deze kinderen extra tijd gemaakt in zijn agenda. Ze kregen zijn volle aandacht. De leerlingen uit drie klassen deden spelletjes met de pieten en zongen liedjes met Sinterklaas.



’s Middags stroomde de foyer van Theater aan het Spui vol met kinderen uit heel Den Haag. De goed heiligman komt ieder jaar een middag langs bij Het Nationale Theater. Sinterklaas en Dieuwertje Blok hadden ook een aantal gebarenpieten meegenomen



Het Nationale Theater Onbeperkt



De samenwerking met De Witte Vogel en de inzet van de gebarenpieten zijn onderdeel van het programma Het Nationale Theater Onbeperkt. Een beperking, zichtbaar of onzichtbaar, hoeft geen belemmering te zijn om naar het theater te komen. Er zijn andere voorwaarden nodig om het theaterbezoek mogelijk te maken. Sinds 2018 bieden wij bij een aantal voorstellingen hulpmiddelen aan en werken we samen met een aantal gespecialiseerde organisaties. Dit programma kunnen we alleen realiseren met steun van fondsen en donateurs.