De bijdrage van voedingssupplementen in tijden van corona

De overheid (NVWA¹) waarschuwt tegen reclames van voedingssupplementen die beweren dat ze zouden helpen tegen het coronavirus. Extra vitamines zorgen er niet voor dat het lichaam beter beschermd wordt tegen het oplopen van ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. Daarvoor gelden de adviezen van het RIVM, om de verspreiding te voorkomen. De overheid zegt dat het slikken van extra voedingssupplementen in tijden van corona niet nodig is. NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen, geeft aan dat wanneer men onvoldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt, extra vitamines en mineralen wel kunnen bijdragen aan een gezonde weerstand.



Weerstand



Gezonde, gevarieerde voeding met voldoende vitamines en mineralen is belangrijk om de weerstand op peil te houden. Ook goed slapen, voldoende beweging, weinig stress en een goede hygiëne dragen hier aan bij. Een goede weerstand is het belangrijkste middel van het lichaam om zich te beschermen tegen negatieve invloeden van buiten af, zoals virussen of bacteriën. Voedingssupplementen kunnen bijdragen aan een gezonde weerstand.



Is extra vitamines slikken nuttig?



Een gezonde voeding is de basis. Bij een lage inname van vitamines en mineralen uit voeding, kunnen extra vitamines een nuttige aanvulling zijn. Ook zijn er bepaalde groepen die een hogere behoefte hebben aan vitamines en mineralen. Denk hierbij aan sporters en mensen met een verlaagde weerstand. Sommige mensen kunnen bepaalde vitamines moeilijker opnemen in het lichaam, zoals ouderen met vitamine B12. Bij een te lage inname van vitamines en mineralen over een langere tijd, kunnen er tekorten aan bepaalde vitamines en mineralen ontstaan in het lichaam. En daarmee kan de weerstand verlaagd zijn, waardoor men minder weerbaar is. Een voedingssupplement kan dan een zeer nuttige aanvulling op de voeding zijn.



Te lage inname van vitamines uit voeding



Gevarieerde en gezonde voeding met voldoende vitamines en mineralen is nodig voor een normale werking van het immuunsysteem. Maar veel mensen eten niet volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad². Volgens de laatste Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 eet slechts 16% van de Nederlandse bevolking voldoende groente en slechts 13% voldoende fruit³. Bij een groot deel van de volwassenen is de inname van vitamines en mineralen te laag is. Het gaat met name om senioren van 70 jaar en ouder.



Vitamines voor de weerstand



De Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft vastgesteld dat voor een aantal vitamines en mineralen wetenschappelijk is bewezen dat deze bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. Zij concluderen dat er een oorzakelijk verband is tussen de opname van deze vitamines en mineralen uit voeding en de werking van het immuunsysteem:



-Foliumzuur (vitamine B11)



-IJzer



-Koper



-Selenium



-Vitamine A



-Vitamine B12



-Vitamine B6



-Vitamine C



-Vitamine D



-Zink





Hoge doseringen vitamine C bij corona?



In de media wordt veel gedeeld over hoge doseringen vitamine C bij corona. Het klopt dat er steeds meer onderzoeken komen over het inzetten van hoge doseringen vitamine C in ziekenhuizen. Berichten met de eerste bevindingen over de rol van vitamine C bij corona patiënten op de intensive care zijn afkomstig uit China en de Verenigde Staten. Dit onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Het wordt afgeraden om hoeveelheden boven een veilig niveau op eigen initiatief te gebruiken. Dit dient in een onderzoeksetting te gebeuren. Het advies is om de aanbevolen dosering die vermeld staat op de verpakking van een voedingssupplement aan te houden.