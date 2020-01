IJzingwekkende WO1 monoloog Verboden gebied. Vrouw in Niemandsland

Na de Nederlandse première op Theaterfestival Boulevard 2018 volgde een kleine tour van Verboden Gebied. Vrouw in Niemandsland. Vanwege de overweldigende reacties en de wens om dit met een groter publiek te delen, is deze aangrijpende monoloog van Erwin Mortier nu opnieuw te zien. Zaterdag 15 februari staat de Haagse Elsie de Brauw in Theater aan het Spui in Den Haag.



In het ijzingwekkende Verboden Gebied. Vrouw in Niemandsland, brengt de Haagse actrice Elsie de Brauw [Hollandia, Toneelgroep Amsterdam, NTGent] in een regie van Johan Simons verhalen van vrouwen in de Eerste Wereldoorlog tot leven. Geïnspireerd door de oorlogsgeschriften van enkele, vaak anonieme, oorlogsvrijwilligsters, schreef Erwin Mortier een meerstemmige monoloog. Een verhaal over de ontreddering die de oorlog met zich meebrengt, waarin moeder, minnares, geliefde, verliefde, chauffeur, verpleegster, smokkelaar en spion worden getoond. Verboden gebied geeft het woord aan een vrouw, als spreekbuis van alle vrouwen in de Eerste Wereldoorlog. Langzaam maar zeker beseft zij dat niet alleen het slagveld, maar haar hele bestaan is veranderd in een niemandsland.



-NRC: "Haar woorden knallen als mitrailleurschoten over het toneel, om daarna weer bedachtzaam te fladderen."



-Knack: “Staat Elsie de Brauw al niet bekend als de freule van de Hollandse spelersgild, met haar vertolking als vrouw in veelvoud toont zij aan dat zij de Helen Mirren van de Lage Landen is. Dit schitterend miniatuurtje verdient een tournee door Europa.”



-Theaterkrant: "De veelvuldigheid aan rollen die De Brauw vertolkt maakt Verboden Gebied tot meer dan een monoloog: het is een indrukwekkend en aangrijpend stemmenspel met telkens nieuwe, wisselende perspectieven."





Elsie de Brauw (1960, Den Haag) studeerde aan de Toneelacademie van Maastricht en speelde onder andere bij Hollandia, ZT Hollandia, NT Gent, Toneelgroep Amsterdam en de Münchner Kammerspiele. Ze ontving tweemaal de Theo d’Or, de theaterprijs voor beste vrouwelijke hoofdrol, en eenmaal het Gouden Kalf voor beste actrice.



Johan Simons (1946) was oprichter van het roemrijke Hollandia, intendant bij de Münchner Kammerspiele, artistiek directeur van NTGent en intendant van de Rührtriennale. Vanaf 2018 is hij intendant van Schauspielhaus Bochum. Hij is regisseur van honderden voorstellingen in binnen- en buitenland en grondlegger van het Europese, grensoverschrijdende theater. Simons nam meerdere onderscheidingen in ontvangst, waaronder de Europese prijs voor Vernieuwing in het Theater en de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs.



Erwin Mortier (1965) is een Vlaamse schrijver en publiceerde verscheidene romans, novelles, dichtbundels en essays. Hij debuteerde in 1999 met de roman Marcel, waarvoor hij bekroond werd met o.a. het Gouden Ezelsoor voor het beste debuut. Ook met zijn andere werk won Mortier diverse grote prijzen, waaronder de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Cees Buddingh’-prijs en de AKO Literatuurprijs. Zijn werk wordt in vertaling uitgegeven in o.a. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.



Verboden Gebied. Vrouw in Niemandsland - Johan Simons/Elsie de Brauw/ Erwin Mortier. Zaterdag 15 februari, Theater aan het Spui, Den Haag. www.hnt.nl/verbodengebied