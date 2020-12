Kerstactie Iris Hond Foundation groot succes

De Iris Hond Foundation organiseert elk jaar een Kerstdiner voor dak- en thuislozen en mensen in de minima in de regio Den Haag. Omdat dit als gevolg van de coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk was, heeft de stichting op eerste Kerstdag circa 500 pakketten met een lekkere en voedzame maaltijd, warme kleding, een door Iris Hond samengesteld ‘Gelukspaspoort’ en cadeaus voor de kinderen bezorgd bij de mensen die dit Kerstdiner normaal hadden bezocht.



Al tijdens haar studie in Den Haag nodigde pianist en componist Iris Hond dak- en thuislozen uit voor een jaarlijkse terugkerend Kerstdiner bij haar thuis. Wat begon als een diner voor een handvol mensen is uitgegroeid tot een jaarlijkse avond voor circa 500 dak- en thuislozen en mensen in de minima, met eten, drinken, muziek, warme kleding en cadeau's voor de kinderen.



Versierde bus



Iris Hond: “We wisten dat het Kerstdiner dit jaar anders zou zijn dan in de voorgaande jaren. We wilden de mensen die normaal naar ons diner komen niet alleen een goede maaltijd, warme kleding en cadeaus voor de kinderen geven, maar we hebben vooral ook gezocht naar een manier om er voor de kinderen een speciaal moment van te maken. Daarom zijn we met een oude Engelse dubbeldekker vol kerstlichtjes en een kerstboom met cadeaus langs alle adressen gereden, waarbij de kinderen even mee mochten in de bus om een cadeautje uit te zoeken. Het was zo mooi om die kinderen deze beleving te kunnen geven.”



Gelukspaspoort



“We willen de bezoekers van ons jaarlijkse diner vooral laten voelen dat ze niet vergeten worden, dat ze onderdeel zijn van onze samenleving. Om ze dat gevoel ook dit jaar mee te geven hebben we een ‘Gelukspaspoort’ samengesteld, een prachtig boekje met daarin honderden wensen van mensen uit heel Nederland aan deze groep dak- en thuislozen en mensen in de minima,”, vertelt Iris Hond. “Want zeker in deze tijd waarbij we thuis moeten blijven dreigen de mensen die geen huis hebben te worden vergeten. Daarom wil ik alle mensen die een gelukswens voor deze groep hebben ingestuurd speciaal bedanken, net als de tientallen vrijwilligers en onze sponsoren die hebben geholpen om deze bijzondere dag tot een succes te maken.”



Over de Iris Hond Foundation



De Iris Hond Foundation is opgericht door pianist en componist Iris Hond. De stichting heeft als doel om muziek te brengen naar plekken waar het normaal niet komt, maar juist extra hard nodig is. Daarnaast organiseert de Iris Hond Foundation jaarlijks een Kerstdiner voor circa 500 dak- en thuislozen en minima.Iedereen die betrokken is bij de Iris Hond Foundation werkt als vrijwilliger. De stichting is afhankelijk van giften en heeft een Anbi-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.



Het Kerstdiner van de Iris Hond Foundation is dit jaar mogelijk gemaakt door onder meer: Big Green Egg, Wilco Art Books, Idnext, Dudok Den Haag, Hoogesteger en Stay Okay.



