NU’91 leden beslissen unaniem dat de wet BIG-2 van tafel moet

NU’91 de bond voor de mensen in de zorg, heeft maandagavond 2 september in een bijeenkomst met de ledenraad en leden van klankbordgroepen gesproken over het wetsvoorstel BIG-2; de sfeer was kritisch constructief. De conclusie van deze bijeenkomst - alsmede de uitkomst van de onlangs gehouden ledenenquête over het wetsvoorstel – is unaniem dat het wetsvoorstel BIG-2 van tafel moet.



Geen draagvlak



Overduidelijk blijkt dat er geen draagvlak is voor functiedifferentiatie via de wet en de toevoeging van een extra BIG-register.



Terug naar de beroepsinhoud



NU’91 realiseert zich dat wij ons de laatste jaren onvoldoende hebben beziggehouden met de beroepsinhoud. Vanuit de kracht van onze leden, is in de bijeenkomst van 2 september afgesproken dat NU’91 haar positie op het gebied van de beroepsinhoud weer terugpakt. Daarbij betrekken wij het actiecomité ‘wet BIG-2 in de overgang’ als adviseur.



Terug naar onze roots



Met de kennis van nu is NU’91 tot nieuwe inzichten gekomen en hadden we andere keuzes gemaakt. Wij nemen het signaal van onze leden uitermate serieus en gaan terug naar onze ‘roots’. NU’91 staat voor een sterke beroepsgroep vanuit beroepsinhoud én arbeidsvoorwaarden.