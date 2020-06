Amber: Stijgende vraag naar deelauto’s door corona

Het nieuwe normaal vergroot de vraag naar deelauto’s. De capaciteit in het openbaar vervoer is beperkt, mensen werken meer thuis en de vraag naar individueel vervoer groeit. Omdat meer mensen met een eigen auto naar het kantoor komen met een stijgt in de parkeerdruk. Kortom, corona heeft de manier waarop werkgevers omgaan met mobiliteit voorgoed veranderd. Een leaseauto bij een nieuwe baan is na corona geen zekerheidje meer, zo berichtte BNR Nieuwsradio vandaag. Een deelauto past juist heel goed in het nieuwe normaal.



Flexibel reizen



Voor de corona crisis zagen ze bij Amber al de snel groeiende populariteit van deelauto’s. Steeds meer medewerkers kiezen voor het flexibel reizen in plaats van het vastzitten aan een leaseauto. Deze trend wordt nu dus versterkt. Met de fiets naar kantoor, overdag met een auto naar een klant of leverancier. En daarna weer met de fiets naar huis.



Keuzes maken



Sinds juni groeit het aantal gebruikers maar ook het gebruik van Amber weer fors. Toename in gebruik was verwacht; het gebruik was tijdens de intelligent lock down flink afgenomen. Maar het aantal nieuwe gebruikers groeit nu ook heel hard. Mensen zoeken naar een alternatief voor het openbaar vervoer. Mensen willen graag toegang tot een auto maar weten dat ze, door thuiswerken, niet heel vaak een auto nodig hebben. De scenario’s waarvoor Amber is ontwikkeld doen zich nu na de crisis veel duidelijker voor.



Groei



Ten opzichte van eerste twee weken van mei is in de eerste twee weken van juni het gebruik van Amber met ruim 50% gestegen, het aantal gebruikers groeide in dezelfde periode met 5%. Alles wijst er op dat deze trends zich doorzetten. Amber is nu dan ook naarstig op zoek naar nieuwe hublocaties in de buurt van kantorenparken en uitbreiding van het wagenpark.



Over Amber



Amber is een autodeelplatform met een focus op professionals. Met de Amber app zijn gebruikers verzekerd van een auto. Amber is gevestigd in Eindhoven en werkt samen met ruim 300 werkgevers en meer dan 8.000 gebruikers. Amber’s visie is om wereldwijd on-demand uitstootvrije mobiliteit aan te bieden en zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie en de leefbaarheid in steden en dorpen.