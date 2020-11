The Recharge Company en Burn Out Poli lanceren: KICK OUT BURN OUT



Nieuwe aanpak voor burn-out preventie en herstel



Kick Burn Outs de wereld uit, dat is de missie van wellbeing consultant Hidde de Vries en burn-out specialist Barbara Kok. Nu steeds meer werknemers kampen met vermoeidheid en gevoelens van stress, hebben zij de handen ineen geslagen om met een multidisciplinaire aanpak en een online programma burn-out symptomen te voorkomen én genezen. Daarbij richten zij zich nu vaak op millennials, een doelgroep waarbij burn-outs opvallend vaak op de loer liggen. Zeker nu.



“Millennials (geboren tussen 1980 en 2000) stellen torenhoge eisen aan zichzelf en willen alles uit het leven halen,” vertelt Barbara Kok, die ruim 13 jaar ervaring heeft als burn-out specialist. “Dat is momenteel een stuk ingewikkelder. Ik zie regelmatig jonge mensen bij ons in de praktijk die hierdoor dreigen vast te lopen. Als burn-out specialist hanteren we een holistische methode die deze doelgroep aanspreekt. Dat betekent: de juiste balans vinden tussen inspanning en ontspanning, lichaam en geest, hart en ziel.”



Het draait allemaal om welzijn, goed in je vel zitten



De aanpak van Hidde de Vries, eigenaar van The Recharge Company, sluit hier perfect op aan. Hij is gespecialiseerd in het welzijn van teams waarin veel millennials werken. De tech industrie bijvoorbeeld, maar ook Rituals, Defensie en YoungCapital. Stuk voor stuk bedrijven waar dit een zeer actueel thema is. Hidde vertelt: “Steeds meer organisaties zetten in op het welzijn van hun personeel. Fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Dat is nu nog actueler geworden door het vele thuiswerken dat we doen.”



Om ervoor te zorgen dat mensen weer goed in hun vel zitten ontwikkelde hij onder meer het online programma #Recharge, waarbij je weer volop energie en focus krijgt, onder meer met behulp van een 5 day-challenge, ondersteund door een speciaal ontwikkelde app.



Burn-out aanpakken



Hidde vertelt: “De beste aanpak van burn-out symptomen omvat wat ons betreft meerdere elementen. Van een voedings- en bewegingsplan tot en met psychische ondersteuning. Ook onze #Recharge-app met daarin coaching opgenomen haalt voor mensen echt een drempel weg. Door onze krachten te bundelen zijn wij nu de perfecte partner op het gebied van preventieve en curatieve oplossingen.”



Concreet: “Wij bieden on- en offline programma’s voor bedrijven die erop zijn gericht om lichaam en geest weer in tune te krijgen. Medewerkers die reeds kampen met burn-out verschijnselen, begeleiden wij in een 12-weeks herstel burn-out programma, met een integrale behandeling op zowel mentale, emotionele als fysieke klachten.”







OVER KICK OUT BURN OUT



Kick Out Burn Out is een samenwerking tussen burn-out specialist Barbara Kok van Burn Out Poli en Hidde de Vries, oprichter van The Recharge Company, columnist bij RTL Z en tevens auteur van het boek Recharge. Waar Barbara zich met haar bedrijf, Burn Out Poli, al 13 jaar focust op succesvol herstel en reïntegratie bij een burn-out, draait het bij The Recharge Company vooral om persoonlijke ontwikkeling en lichamelijke, emotionele en mentale weerbaarheid. Door hun krachten te bundelen kunnen zij bedrijven een deskundige en multidisciplinaire oplossing bieden, met op maat gesneden online en offline programma’s en doelgerichte coaching.



Voor meer informatie: bezoek de website https://kickoutburnout.nl/