Sportsworld Rotterdam is nu ook DAKA Sport & Lifestyle

Met de verhuizing van DAKA Rotterdam Zuid naar de voormalige Sportsworld vestiging aan het Cor Kieboomplein 100, is de ombouw van vier voormalige Sportsworld winkels naar de DAKA Megastore formule afgerond. DAKA heeft daarmee in totaal 15.000 m2 vloeroppervlak aan haar Sport & Lifestyle winkelketen toegevoegd.



In 2019 werd met Utrecht The Wall de eerste Sportsworld winkel omgebouwd tot DAKA Megastore. Halverwege dit jaar zijn ook de Sportsworld vestigingen in Beuningen en Leerdam volgens de nieuwe Sport & Lifestyle formule van DAKA ingericht en heropend.



Het winkeloppervlak van DAKA Rotterdam Zuid is met de verhuizing vergroot van 3.000 m² naar 4.500 m² en ook het assortiment aan sport- en lifestyle-artikelen is sterk uitgebreid. Wintersportliefhebbers treffen een brede, specialistische collectie in de vernieuwde winkel aan. Daarmee heeft DAKA nu 11 wintersport speciaalzaken, verspreid over heel Nederland. Ook voor elektrische fietsen, fietskleding, accessoires én alle vormen van fietsonderhoud kan de consument bij DAKA Rotterdam Zuid terecht.



Algemeen directeur Jan-Peter Dankaart van DAKA: “Wij willen met onze winkels voor alle inwoners van Nederland goed bereikbaar zijn, idealiter binnen 30 autominuten. Als volgende stap richten we ons in 2021 op de provincie Noord-Brabant. Daar zijn wij als toonaangevende sport en lifestyle retailer nog niet vertegenwoordigd en zien we ook goede mogelijkheden om fysieke winkels te openen als onderdeel van onze omni-channel strategie”.