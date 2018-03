Toeristisch Drenthe stevig in het zadel

In Emmen verrees het nieuwe WILDLANDS Adventure Zoo. Landal GreenParks nam een aantal jaren geleden Hof van Saksen over en Marketing Drenthe weet toeristen beter dan ooit te laten zien wat er bijzonder is aan deze provincie. Toeristisch Drenthe zit stevig in het zadel. Zowel bij 50 plussers, als populaire fiets- en wandelprovincie, maar ook gezinnen met kinderen weten Drenthe steeds beter te waarderen.



Ook de Drentse natuur staat de laatste tijd vol in de picture. Met de promotie van Geopark De Hondsrug worden toeristen geattendeerd op de mooiste plekjes van de provincie. Het Hondsruggebied is een groot gebied. Van Groningen, tot de gemeente Coevorden. In deze streek is ontzettend veel te ontdekken. Daarnaast zorgen ook de vele hunebedden, musea en tal van andere bezienswaardigheden voor veel toeritisch vermaak.



Ook de Drentse bungalowparken[link:https://parkaanbiedingen.nl/vakantieparken/nederland/drenthe] varen wel bij de toegenomen populariteit van deze noordelijk provincie. Populaire parken zijn het vaak volgeboekte Hof van Saksen, maar ook Landal Aelderholt en Het Land van Bartje profiteren. De parken De Huttenheugte en Parc Sandur van Center Parcs, beiden in de zuidoosthoek van Drenthe zien ook de bezettingsgraad gestaag toenemen. Tevens zijn er in de provincie veel kleinere parken op groene locaties te vinden. Vooral bij vakantieparken waar flink wordt gemoderniseerd zien we het aantal boekingen toenoemen. Zowel onder Duitse, Nederlandse en Belgische toeristen staat Drenthe stevig op de kaart. Met mogelijk een Formule 1 race op het TT-circuit in Assen en veel andere vernieuwingen voor toeristen, lijkt de populariteit van deze uitgestrekte provincie nog wel even door te groeien.