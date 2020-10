Jongeren nemen regie in eigen hand door te freelancen

83 procent van de jonge freelancers geeft aan niet volledig in loondienst te willen werken



83 procent van de jonge freelancers geeft aan niet volledig in loondienst te willen werken. Dit blijkt uit onderzoek van Mediatest en freelanceplatform YoungOnes onder 570 jongeren tussen de 18 en 25 jaar, dat is afgenomen in september. “Je hoort tegenwoordig vaak dat mensen het idee hebben dat jongeren gedwongen gaan freelancen, omdat er momenteel minder banen in loondienst zijn”, zegt Pim Graafmans, Directeur van YoungOnes. “Maar dit is niet waar.” Jongeren vinden het freelancen juist fijn, omdat ze dan meer regie hebben over hun eigen flexibiliteit, salaris en zich kunnen ontwikkelen in sectoren waarin zij dat graag willen.



“De vrijheid van jongeren om zelf te kunnen kiezen waar en wanneer zij werken, door middel van een freelanceplatform, past bij de nieuwe generatie freelancers”, aldus Pim. "De aanmeldingen op ons platform zijn met bijna 30 procent gestegen, als we kijken naar dezelfde periode vorig jaar." Voor veel jongeren bevalt het freelancen zo goed, dat 84 procent van de jongeren van plan is om dit langer dan een jaar te blijven doen. Bijna de helft (47 procent) denkt zelfs langer dan drie jaar als freelancer te blijven werken. Bijna twee derde (61 procent) ziet het freelancen als opstart naar een eigen bedrijf.



Met name de vrijheid in het kiezen waar en wanneer zij werken, wordt door freelancers als positief ervaren (87 procent). Hierna komt het werkplezier dat zij hieraan beleven (69 procent) en de voldoening die zij halen uit hun werk (64 procent). De regie die zij hebben over hun eigen salaris, is ook een groot voordeel volgens de freelancers: 63 procent geeft aan dat zij ‘goed verdienen’. “Het gemiddelde tarief van een freelancer op ons platform is € 15,60 per uur, ongeacht de leeftijd. Dat is een stuk meer dan jongeren verdienen voor een baan in bijvoorbeeld de supermarkt”, aldus Pim. De top drie branches waarin de freelancers nu kunnen werken, zijn in de logistiek, bezorging en retail. Vooral klussen zoals winkelportier of safety host zijn momenteel erg populair.



Er komt bij het freelancen meer kijken dan bij een (bij)baan in loondienst. Denk alleen al aan de eigen verantwoordelijkheid die freelancers hebben met het doen van omzetbelasting, het opbouwen van een pensioen en het kiezen of ze wel of geen verzekering afsluiten. Gelukkig zijn de jonge freelancers zich daar goed van bewust. Het grootste gedeelte (89 procent) van de jongeren acht zichzelf namelijk goed in staat om zelf de keuze te maken tussen werken in loondienst of als freelancer, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.



Over YoungOnes



Freelanceklusplatform YoungOnes matcht actueel vraag en aanbod voor tijdelijke klussen, door freelancers en opdrachtgevers via het platform aan elkaar te verbinden. De tijdelijke dagklussen die op het platform aangeboden worden, variëren van werken in de logistiek, bezorging, schoonmaak, retail en horeca tot de evenementenbranche. De platformeconomie, waar YoungOnes deel van uitmaakt, heeft de afgelopen jaren bestaansrecht verworven binnen de snel veranderende arbeidsmarkt. YoungOnes is eind 2017 ontstaan als tech-start-up uit het YoungCapital Fund en heeft inmiddels ruim 120.000 matches tussen opdrachtgevers en freelancers gemaakt.