Verkoop broker activiteiten Novisource succesvol afgerond

PERSBERICHT



Verkoop broker activiteiten Novisource aan Brainnet succesvol afgerond



Amsterdam, 23-7-2018



Novisource N.V. deelt mee dat de verkoop van de in Novisource Contracting Services B.V. ondergebrachte broker activiteiten aan Brainnet B.V. succesvol is afgerond. De ACM heeft de transactie goedgekeurd. De activiteiten zijn overgedragen en de klanten van Novisource Contracting Services B.V. hebben ingestemd met de overdracht van de broker activiteiten.



Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.



Voor meer informatie over dit persbericht:



Cees den Ouden, CFO ad interim +31(0)202588556



ir@novisource.nl



Over Novisource N.V.



Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com