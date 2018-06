Nederlanders luisteren niet meer naar elkaar

Landelijke luisterlijn Sensoor start actie ‘Nederland Geef Gehoor!’ met luistercursus



Acht op de tien Nederlanders bekent niet altijd goed te luisteren tijdens een gesprek, blijkt uit onderzoek. Om Nederlanders opnieuw te leren luisteren en een goed gesprek te voeren start het 60 jaar bestaande Sensoor de ‘Landelijke Spoedcursus Luisteren’. De noodzaak is groot: van de 450.000 oproepen die bij de luisterlijn binnenkwamen, konden vrijwilligers er 276.000 beantwoorden.



De luistercursus is onderdeel van de actie ‘Nederland Geef Gehoor!’ die 1 juni van start gaat.



De landelijke luisterlijn zag vorig jaar het aantal gesprekken dat de 1200 vrijwilligers van Sensoor dag en nacht voeren, oplopen naar 276.229. Dat is 10 procent meer dan in 2016. Dit komt enerzijds door de oplopende wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor mensen met psychische problemen steeds vaker de landelijke luisterlijn bellen. Bij 79.697 gesprekken ging het in 2017 om een (ex-)cliënt van de GGZ. Daarnaast is ook de groeiende eenzaamheid onder ouderen en jongeren een belangrijke reden van de stijging. Steeds vaker kan Sensoor een verzoek voor een gesprek niet beantwoorden. Daarom is het volgens Sensoor erg belangrijk dat mensen in Nederland elkaar vaker een luisterend oor gaan bieden.



Luisteronderzoek



Voorafgaand aan de actie heeft Sensoor een landelijk onderzoek laten doen door marktonderzoeksbureau Panelwizard. Daaruit blijkt dat 55 procent van de Nederlanders vindt dat we tegenwoordig minder vaak goede gesprekken voeren dan vroeger. Zes op de tien wijdt dat aan afleidingen als smartphones en social media.



Nederlanders hebben het meest behoefte aan een goed gesprek over gezondheid (84 procent), zorgen om geliefden (82 procent), relaties (78 procent), werk (67 procent) en rouw of verlies (63 procent). Sommigen vinden dat lastige onderwerpen om over te spreken, net als over depressies en eenzaamheid. Slechts de helft vindt een luisterend oor bij hun partner en een derde bij goede vrienden. Bijna zes op de tien mensen denkt dat je ook via Facebook of WhatsApp een goed gesprek kunt voeren. 36 Procent van de Nederlanders geeft aan niet altijd gehoord te worden als daar behoefte aan is. Toch is 80 procent erg tevreden met de eigen luisterkwaliteiten, maar vindt dat ‘de ander’ zeker een luistercursus kan gebruiken.



Nederland Geef Gehoor!



Om mensen beter te leren luisteren heeft Sensoor haar eigen ‘Landelijke Spoedcursus Luisteren’ ontwikkeld, die vanaf 1 juni te doen is via https://nederlandgeefgehoor.nl/. Met de actie ‘Nederland Geef Gehoor’ roept Sensoor iedere Nederlander op om in zijn of haar omgeving vaker een luisterend oor te bieden aan een ander. Door vaker en beter naar elkaar te luisteren worden persoonlijke problemen verzacht en positief beïnvloed en wordt de druk op de luisterlijn verminderd. De samenleving heeft behoefte aan meer luisterende oren.



De actie ‘Nederland Geef Gehoor!’ start vrijdag 1 juni tijdens Sensoors landelijke vrijwilligersdag. Dan komen de vrijwilligers van de luisterlijn bijeen in Hilversum om samen de campagne te starten en inhoudelijke workshops te volgen.



Vanaf die dag staat ook de spoedcursus luisteren online voor heel Nederland. De korte cursus start met een test waarbij mensen ontdekken wat voor luisteraar ze zijn.



Luistertips- en valkuilen



Tips die Sensoor daarbij geeft is om je open en nieuwsgierig op te stellen, aandachtig te luisteren en door te vragen, niet meteen met oplossingen en adviezen te komen en niet het verhaal van een ander in te vullen. Een goede luisteraar verplaatst zich zonder vooroordelen in de leefwereld van de ander.



Veelvoorkomende luister-valkuilen zijn dat mensen te snel met een eigen ervaring komen, te snel conclusies trekken of ongevraagd advies geven. Acht op de tien ondervraagden in het onderzoek erkennen dat ze tijdens een goed gesprek in een of meer van die valkuilen trappen.



"Tegenwoordig zijn we altijd online en bereikbaar. We delen grote en kleine momenten uit ons leven op social media. We zenden veel, maar wordt er ook geluisterd? Hoe vaak voeren we nog een echt goed gesprek? Een gesprek waarin we de ander echt horen en helpen. Organisaties als Sensoor zijn onmisbaar om eenzaamheid te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland geeft aan zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. Dat zijn 700.000 mensen. Bij deze indringende cijfers kunnen we ons niet neerleggen. In maart lanceerde ik samen met een keur aan partijen, waaronder ook Sensoor, het actieprogramma Een tegen Eenzaamheid. Samen maken we ons hard tegen eenzaamheid. We moeten die samenleving weer aan de praat krijgen. Letterlijk. De eenzaamheid oplossen lijkt misschien schier onmogelijk, maar iemands eenzaamheid oplossen, dat kunnen we allemaal", Minister Hugo de Jonge.



Over Sensoor, de landelijke luisterlijn:



Sensoor is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 26 locaties door het hele land voeren zo’n 1200 vrijwilligers dag en nacht ruim 275.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kunnen zich melden via http://www.sensoor.nl/



Sensoor wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ontvangt donaties.



Voor meer informatie: https://sensoor.pr.co/166412-nederlander-kan-geen-goed-gesprek-meer-voeren