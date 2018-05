Picturae en Driebit gaan samen

Topspelers in digitale ontsluiting cultureel erfgoed bundelen krachten



Picturae, de internationale marktleider op het gebied van digitaliseren, beheer en opslag van digitaal cultureel erfgoed en (natuur)historisch materiaal heeft het Amsterdamse digitale bureau Driebit overgenomen. Het samengaan van Picturae en Driebit is een logische stap. Ze delen dezelfde visie en missie om wereldwijd zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het digitaliseren en ontsluiten van historisch materiaal, zodat het toegankelijk wordt en behouden blijft voor toekomstige generaties. Het samenvoegen van de specifieke kennis en ervaring op zowel het gebied van digitaliseren als het toegankelijk maken van digitaal materiaal via internet voor de eindgebruiker betekent een completer servicepakket voor de markt.



Sociale impact



De sociale impact van digitaliseren en ontsluiten van cultureel erfgoed, (natuur) historisch materiaal, zoals herbarium, manuscripten, foto’s, film en audio is enorm. Het opent (digitaal) alle deuren voor onderwijs, onderzoek en wetenschap. Het brengt historie uit oude dozen en archiefkelders naar een computerscherm in de huiskamer of onderwijslokaal. Door de samenwerking van Picturae en Driebit wordt het bereik en de impact alleen maar groter. De projecten geven mensen wereldwijd de kans om zich te laten inspireren door en te leren van het verleden.



Mark Lindeman, CEO Picturae



“We zien heel erg uit naar de samenwerking met Driebit. Beide bedrijven hebben vanuit hun eigen expertise veel toe te voegen aan de ontwikkeling van een platform voor digitaal erfgoed. Vooral de kennis van Linked Open Data en een meer dan uitstekende kennis van het maken van aantrekkelijke websites bij Driebit en de jarenlange ervaring in collectiebeheersystemen van Picturae en het grootschalig opslaan van digitaal erfgoed legt een sterke basis om de sector te blijven bedienen van innovatieve en gebruiksvriendelijke tools.”



Bram Opdam, oprichter Driebit



“De afgelopen 17 jaar heb ik samen met mijn team met veel plezier Driebit uitgebouwd tot een gevestigd digitaal bureau met een unieke focus. Wij zijn een van de weinige bureaus die niet alleen zegt maatschappelijk relevant werk te willen doen maar dat ook voor 100% doet. Al onze projecten dragen ergens bij aan een positieve verandering in de wereld.



Door deze samenwerking kunnen we die impact een flinke boost geven en is er ook de mogelijkheid om dat internationaal te doen.”



Over Picturae



Picturae is internationaal marktleider op het gebied van digitaliseren, beheer en opslag van digitaal cultureel erfgoed en (natuur)historisch materiaal met klanten als Stadsarchief Amsterdam, MoMa, UNESCO, Smithsonian Institution en Van Gogh Museum.



Picturae heeft een eigen ontwikkelteam in huis dat oplossingen biedt voor de online ontsluiting van het unieke digitale materiaal van haar klanten, zowel door ontwikkeling van websites als het eigen collectiebeheersysteem Memorix Maior.



Over Driebit



Driebit ontwerpt en ontwikkelt sinds 2001 digitale tools voor onderwijs, cultuur en erfgoed sector met klanten als Nieuwsbegrip, Naturalis, Zuiderzee Museum en NIOD.



Driebit heeft met haar succesvolle Ginger platform een vooruitstrevende visie op Linked Open Data. In combinatie met de expertise in gebruikersbeleving en ontwerp wordt data voor iedereen gebruiksvriendelijk toegankelijk gemaakt.