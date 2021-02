Pepperflow en Finext gaan partnership aan

Softwareleverancier Pepperflow en consultancybureau Finext gaan een strategisch partnership aan. David Stelma en Maarten Bronda hebben namens beide partijen afgelopen week de handtekening gezet onder een samenwerkingsverband. Met het partnership maken Pepperflow en Finext samen werk van het optimaliseren en digitaliseren van Performance Management en risicomanagement bij zowel overheden als bedrijven.



Het partnership tussen Pepperflow en Finext komt niet uit de lucht vallen. Bij de gezamenlijke opdracht en implementatie bij de Nationale Politie werkten Finext (procesbegeleider) en Pepperflow (softwareleverancier) reeds succesvol samen.



Financiële processen eenvoudiger maken



Pepperflow is een state of the art SaaS-oplossing die wordt ingezet om diverse processen rond de bedrijfsvoering zoals Governance, Risk & Compliance (GRC) en Planning & Control efficiënter te maken en te digitaliseren.



Met ruim 150 consultants helpt Finext organisaties om de complexiteit binnen de financiële functie te verminderen. Eenvoud versnelt, verbetert de bedrijfsvoering en maakt organisaties wendbaar. “Het digitaliseren en optimaliseren van de financiële processen is een cruciale stap om deze wendbaarheid te realiseren,” zegt Maarten Bronda van Finext.



Het Performance Management team van Finext bestaat uit meer dan 70 ervaren Performance Managementconsultants, met diepgaande kennis van een breed scala aan Performance Managementoplossingen. Maarten: “Door de samenwerking met Pepperflow breiden we ons portfolio verder uit, waardoor we onze klanten nog beter kunnen adviseren over de juiste tool voor hun situatie.”



Uitwisselen van kennis



Pepperflow heeft een uitgebreid track-record binnen de overheid, terwijl Finext veel ervaring heeft binnen het bedrijfsleven. David en Maarten zien dan ook interessante mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis, waardoor zowel overheden als bedrijven kunnen profiteren van de kracht van Pepperflow.



David Stelma (Commercieel directeur, Pepperflow): “Het succesvolle traject wat we gezamenlijk hebben doorlopen bij de Nationale Politie smaakte echt naar meer. We zijn dan ook heel blij dat we dat door kunnen zetten met dit partnership. Het productenportfolio van Pepperflow en de inhoudelijke kennis en expertise op het gebied van Performance Management van Finext vullen elkaar perfect aan. Daarbij voorzien we in deze samenwerking ook hele mooie kansen en mogelijkheden richting de toekomst op het domein van Governance, Risk & Compliance (GRC)!”