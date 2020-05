Het meest complete Hotel Management Systeem RoomRaccoon helpt hoteliers uit de Corona crisis door middel van het Contactless Stay kwaliteitskeurmerk

RoomRaccoon gaat hoteliers helpen het verblijf van hun gasten contactloos en veilig te laten verlopen met de lancering van Contactless Stay, het kwaliteitskeurmerk voor de internationale hotelindustrie. Hotels en accommodaties kunnen het keurmerk verdienen wanneer zij aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden voldoen.



Een volledige online check-in en online betalingen zijn technische voorwaarden voor het keurmerk die via RoomRaccoon beschikbaar zijn. Er kan zelfs nog worden gekozen voor een koppeling met een contactloos sleutelsysteem voor extra veiligheid. Daarnaast zijn fysieke maatregelen zoals grondige kamerreiniging, het plaatsen van desinfecterende handgel dispensers en voldoende afstand tussen gasten cruciaal om te voldoen aan Contactless Stay keurmerk.



Hoteliers kunnen bij het voldoen aan de voorwaarden het keurmerk plaatsen op website, social media en deur van hun accommodatie.



Over RoomRaccoon

RoomRaccoon is de snelst groeiende en meest complete Hotel Management Software voor onafhankelijke hotels, B&B's en vakantiewoningen. RoomRaccoon heeft op dit moment zeven kantoren, verspreid in Nederland, de DACH regio, Zuid-Afrika, Portugal, Italië, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk. Vandaag de dag zijn meer dan 1000 hoteliers in 40 landen uitgerust met het krachtige en innovatieve platform van RoomRaccoon. Ga voor meer informatie naar https://roomraccoon.com/