Kerstconcert: “A Celtic & Colourful Christmas” 20-12-2019, 20:00 uur

Betoverende kerstmuziek in ‘t Marnehoes!

Geniet in het sfeervolle Marnehoes in Wehe den Hoorn van de mooiste kerstmuziek uit o.a. Ierland, Duitsland, Bulgarije, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten én dit jaar ook uit Zweden, het bosrijke winterwonderland van Niels Holgersson en Pippi.



Het is ronduit verrassend hoe het kerstgevoel wereldwijd zo’n bonte verscheidenheid aan muziek heeft voortgebracht: van verstilde mystieke liederen tot Zuid-Amerikaanse vrolijkheid, alles passeert de revue in dit bijzondere en afwisselende concert. De muziek is zoals altijd op verfijnde wijze door Merain (zang, viool en Keltische harp) zelf bewerkt waarbij de prachtige harmonie van de instrumenten een magische uitwerking heeft. Het publiek noemt de concerten van Merain vaak ontroerend en het speelplezier aanstekelijk. De perfecte ingrediënten voor een heerlijke avond!



Over Merain

“Kerstbetovering in vele talen” Die Rheinpfalz



"Het trio met bevlogen professionele musici .. weet volksmuziek uitnemend te vermengen met klassieke invloeden." Noord-Hollands Dagblad



Merain (2010) is een ensemble dat zich heeft toegelegd op het spelen van volksmuziek op geheel eigen wijze. Daarmee is een genre gecreëerd dat zij zelf omschrijven als “kamerfolk”: Akoestisch gespeelde volksmuziek in eigen smaakvolle arrangementen. Het van origine klassieke trio weet bij haar concerten een ontspannen en intieme sfeer te creëren, waardoor je als luisteraar heerlijk kunt wegdromen en opladen. Merain heeft inmiddels 3 cd’s uitgebracht. Het trio speelt in Nederland, Duitsland en Luxemburg en is regelmatig live te gast bij Radio 4.



Praktisch:



Vrijdag 20 december 20:00



€16,50, kinderen t/m 15 jaar €14,50



Meer informatie en/of kaarten bestellen: www.meraintrio.com



't Marnehoes,Kerkstraat 21, Wehe Den Hoorn



(gelieve niet voor of naast de kerk te parkeren)