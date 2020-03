Uitbreiding Raad van Bestuur Dyade Groep

Per 1 maart 2020 is Wilbert Blok gestart als lid van de Raad van Bestuur van de Dyade Groep. Wilbert was tot voor kort Financieel Directeur bij Berenschot. Hij heeft zeer ruime ervaring in de zakelijke dienstverlening.



Wilbert over zijn nieuwe uitdaging: “Ik ben trots deel uit te maken van de Dyade Groep. Ik ervaar een grote betrokkenheid van mijn nieuwe collega’s bij het onderwijs en zie de passie waarmee ze elke dag weer voor onze klanten hard aan de slag zijn. Mijn ‘dienstverlenershart’ gaat sneller kloppen en ik zie volop mogelijkheden om verdere professionalisering in goede banen te leiden”.



“Onze ambities en toekomstvisies sluiten naadloos op elkaar aan. We kijken uit naar een goede samenwerking waarmee we het Nederlandse onderwijs optimaal kunnen ondersteunen op het gebied van bedrijfsvoering”, aldus Herman de Wild, Algemeen Directeur / Bestuurder van Dyade.



Over Dyade



De Dyade Groep is één van de grootste dienstverleners in het onderwijs. Ongeveer 200 professionals ondersteunen het Nederlandse onderwijs op het gebied van bedrijfsvoering.