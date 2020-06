Nederland opgeruimd de zomer in dankzij corona-lockdown

De corona-lockdown is door veel Nederlanders goed besteed: 43 procent heeft het gedwongen thuisblijven benut om huis, schuur of garage op te ruimen. Marktplaats is de favoriete bestemming van de overtollige spullen. Vrouwen geven vaker dan mannen spullen weg. Dat blijkt uit onderzoek van opslagaanbieder Storage Share.



Vrouwen (46%) hebben vaker opgeruimd dan mannen (40%). Opruimen was met 66 procent vooral in de leeftijdsgroep 30-39 erg populair. Er waren ook andere favoriete bezigheden tijdens de corona-lockdown. Huizen werden geverfd (15%) en tuinen opgeknapt (35%). “Er waren ook meer passieve bezigheden. Netflixen was met ruim veertig procent ook een populair tijdverdrijf”, vertelt Julian Doorten van Storage Share. “Maar met stip bovenaan staat klussen in en om het huis. Bijna de helft van alle Nederlanders was hier de afgelopen periode zoet mee.”



Wegdoen of bewaren?



Veel mensen hebben geprobeerd hun overtollige spullen om te zetten in geld. Ruim veertig procent plaatste de spullen op Marktplaats. Ook de kringloopwinkel (37%), het afvalbrengstation van de gemeente (37%) en de kliko (32%) zijn nieuwe bestemmingen. Weggeven is populair bij vrouwen. Volgens het onderzoek van Storage Share geeft 43 procent van hen overtollige spullen weg, bij mannen blijft het percentage steken op 32 procent.



Niet altijd wordt afscheid genomen van spullen. “Wij zien sinds de lockdown een toegenomen belangstelling voor het huren van opslagruimte door particulieren”, vertelt Julian Doorten. Doorten is mede-oprichter van Storage Share. Het bedrijf zet op ruim 40 locaties in Nederland leegstaand vastgoed (tijdelijk) om in opslagruimte.