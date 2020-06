Toonaangevende artiesten lanceren datverdienteenliedje.nl

De muzikale complimentensite



Datverdienteenliedje.nl introduceert een vernieuwend initatief waarbij mensen een geheel eigen liedje kunnen bestellen. Gezongen en geschreven door Nederlandse artiesten. Van pop tot country, van easy-listening tot feest. Met namen als René Karst, Lana Wolf, singer/songwriter Anne van Damme, stationspianist Hans Jansen, Henk Wijngaard en theatermaker Willem Gunneman.



Willem Gunneman treedt veelvuldig op in het land en schrijft liedjes voor diverse theaterproducties en artiesten als Henk Dissel, René Karst, Henk Wijngaard, Mieke, Monique Smit en vele anderen. Willem: “Ik kreeg met regelmaat de vraag voor een liedje op maat. Zowel vanuit bedrijven als particulieren. De stap om datverdienteenliedje.nl verder uit te bouwen was een logische. Een super persoonlijk liedje rond ‘jouw’ verhaal is immers een onvergetelijk cadeau. Op datverdienteenliedje.nl kan iedereen een geheel eigen op maat geschreven liedje bestellen. Binnen 7 dagen ontvang je de link naar het persoonlijke liedje.''



Samen met zanger René Karst schrijft Willem wekelijks in de Hilversumse Wisseloordstudio’s. “Ook René was gelijk enthousiast, evenals zangeres Lana Wolf, Henk Wijngaard, stationspianist Hans Jansen en singer/songwriter Anne van Damme. Binnenkort volgen meer namen”, vervolgt Willem.



Op datverdienteenliedje.nl kan er eenvoudig een persoonlijk liedje met videoclip of alleen een audiotrack worden besteld. Aansluitend gaan de makers aan de slag en wordt de link naar het liedje binnen zeven dagen verstuurd. Bij spoed is het mogelijk om te kiezen voor de optie ‘binnen-48-uur-optie´.



Wie het liedje schrijft en zingt is een verrassing. “Dat het een onvergetelijk nummer wordt staat vast, aldus Gunneman die de afgelopen jaren honderden persoonlijke liedjes schreef. Naast particulieren kunnen ook bedrijven terecht op datverdienteenliedje.nl. Ook het bestellen van meerdere liedjes behoort tot de mogelijkheden.