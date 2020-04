Bedrijvenbank Vacaturewerk draait het om: werkgever zoekt werknemer

ENKHUIZEN – Nu Nederland afstevent op een recessie met honderdduizenden werkzoekenden, begint Vacaturewerk een bedrijvenbank waarop werkgevers zich kunnen presenteren aan potentiële werknemers. Op het platform kunnen bedrijven en werkzoekenden rechtstreeks met elkaar in contact komen, zonder tussenkomst van commerciële partijen.



Vacaturewerk wordt op 1 mei officieel gelanceerd. Het platform moet een alternatief bieden voor de vele vacaturebanken. Die leveren volgens de initiatiefnemers over het algemeen niet op wat mensen zoeken. Werkgevers en werkzoekenden hebben volgens hen een grote behoefte om elkaar te vinden, maar de meeste vacaturebanken hebben eigenlijk te veel zoek en andere mogelijkheden, waardoor kansen verloren gaan.



Vacaturewerk is geen vacaturebank en geen bedrijven-verzamelpagina, maar een digitale landkaart waarop bedrijven zich per regio en per branche kunnen presenteren. Het is een nieuw concept dat de zaken omdraait. Niet de kandidaat moet zich presenteren en verkopen als werkzoekende, maar de ondernemer annex werkgever moet zijn bedrijf verkopen aan de kandidaat. Bedrijven moeten laten zien waar ze voor staan en wat ze werknemers te bieden hebben.



Bedrijven kunnen zichzelf presenteren en het overzicht van hun vacatures plaatsen, eventueel geholpen door allerlei professionele partners van het platform. Bijvoorbeeld bij het maken van een bedrijfsfilm of het screenen van sollicitanten. Zo brengen ze alle werving en recruitment, marketing, commercie, promotie en overzicht van hun activiteiten en evenementen onder één dak. Dat scheelt in de kosten en zorgt voor transparantie, doordat ze direct communiceren met hun doelgroep.



Werkzoekenden in heel Nederland kunnen via Vacaturewerk rechtstreeks communiceren met mogelijke nieuwe werkgevers. Ze kunnen per branche, vakgebied of per regio zoeken naar bedrijven en vacatures en als het ware met twee clicks een nieuwe baan vinden of een evenement van een bedrijf dat ze willen bezoeken. Zo kunnen ze digitaal shoppen op de arbeidsmarkt.



Na de lancering op 1 mei zal Vacaturewerk zich aanvankelijk vooral richten op de sector techniek en de provincie Noord-Holland. Daarna wordt het platform steeds uitgebreid.