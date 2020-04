InterCoach gaat samenwerken met NOBCO

In toenemende mate zetten organisaties coaching in om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Naast de inzet van externe coaches zetten steeds meer organisaties een interne coachpool op van professionals die beschikken over goede coachingskwaliteiten. Door het aansluiten van de coachpool bij NOBCO kunnen de interne coaches werken aan hun professionaliteit. InterCoach heeft, naast het Ministerie van Justitie en Veiligheid en ABN AMRO, nu ook gekozen voor een NOBCO organisatieaansluiting en gaat met hen een partnerschap aan.



InterCoach bestaat uit professioneel opgeleide coaches die, naast hun eigenlijke werk, collega’s coachen rond werkgerelateerde vragen. De 400 interne coaches komen uit alle geledingen van de overheid en zijn bijvoorbeeld directeur, programmamanager of adviseur. Wat hen allen verbindt, is de ‘drive’ om collega’s de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Dankzij de samenwerking met NOBCO krijgen de coaches toegang tot de kennisbank en de landelijke NOBCO-bijeenkomsten. Verder gaat InterCoach participeren in een nieuw op te richten vaksectie ‘interne coaching’ binnen NOBCO.



Interne coachpool



De manager van InterCoach, Jan Piet van Berkel, is blij met de samenwerking met NOBCO. “Het partnerschap met NOBCO geeft een impuls aan de verdere professionalisering van onze interne coachpool. Binnen de overheid staat persoonlijke ontwikkeling en coaching hoog op de agenda. Daarom hebben we ook een goed draaiend coachnetwerk. Het is ook mooi om te zien dat niet alleen de coachees beter worden van een coachingstraject, maar ook de coaches. Zo blijkt uit onderzoek dat managers, die naast hun eigen werkzaamheden ook coachen, beter in staat zijn om relaties op te bouwen met collega’s en medewerkers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”



Ontwikkeling



Volgens Marieke Jellema, voorzitter van de beroepsorganisatie voor coaches, is de ontwikkeling van het coachingsvak één van de pijlers van NOBCO. Ook bekendheid geven aan de waarde van coaching voor de ontwikkeling van mensen is een belangrijke pijler. “Gelukkig zien steeds meer organisaties de meerwaarde van coaching. Naast het inschakelen van externe professionele coaching maken ze ook intern coaching beschikbaar voor medewerkers en dragen ze zo bij aan een coachingscultuur in organisaties. Door samenwerking met bedrijven ondersteunt NOBCO de interne coaches in hun professionalisering en stimuleert zij de certificering van interne coaches. We zijn er trots op dat InterCoach het partnerschap met NOBCO is aangegaan.”



NOBCO



De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is, met ruim 3.000 aangesloten coaches, de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO is aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is



InterCoach



InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching binnen de overheid. Zo’n 400 coaches vanuit de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen maken deel uit van de interne coachpool.