Gloednieuw Zwemcentrum Rotterdam host thuiswedstrijd Waterpolo NED-RU

Uitverkocht gloednieuw Zwemcentrum Rotterdam host laatste thuiswedstrijd Nederlandse Waterpolo Dames



Rotterdam, 27 maart 2018



Op dinsdag 27 maart 2018 spelen de Nederlandse Waterpolo Dames voorlopig hun laatste thuiswedstrijd NED vs RUS in de beslissende fase van de FINA World Leauge. In de Europese poule strijden vier landen voor drie plekken voor de Super Final. De uitverkochte wedstrijd begint om 20.00 uur in het gloednieuwe topsport Zwemcentrum Rotterdam. Dit nieuwe wedstrijdbad ontworpen door Kraaijvanger Architects, werd in februari geopend in de in opmars zijnde gebiedsontwikkeling Hart van Zuid Rotterdam. De wedstrijd is het eerste internationale evenement in dit nieuwe complex dat een tribune heeft voor duizend supporters. De organisatie is in handen van drie verenigingen; ZPC Rotterdam, SVH en ZPB H&L Productions in samenwerking met Sportbedrijf Rotterdam.



Het Zwemcentrum Rotterdam is een bijzondere wedstrijdlocatie waarvan de totstandkoming door de KNZB als een ‘good practice’ beschouwd voor toekomstige zwembadontwikkelingen. Zwembad Charlois in Rotterdam Zuid voldeed niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. De lokale behoefte aan een nieuw zwembad werd gecombineerd met de topambitie van Rotterdam als sportstad, om te voorzien in een wedstrijdbad met Olympische afmetingen. Deze behoefte en ambitie werd beantwoord door het naastgelegen voormalige deelgemeentekantoor op spectaculaire wijze architectonisch te transformeren naar een omvangrijke zwemaccomodatie met een prettige, lichte en zeer sportieve sfeer. Kraaijvanger Architects ontwierp de transformatie in opdracht van consortium Hart van Zuid Rotterdam. Het Zwemcentrum voorziet in een 50-meter wedstrijdbad, dat voor trainingen door middel van een beweegbare omhoog komende middenwand in twee delen opgesplitst kan worden. Parallel aan het 50-meterbad voorziet de tribune in ruimte voor 1000 toeschouwers. Daarnaast beschikt de locatie over een 25-meter doelgroepenbad met een beweegbare bodem.



Positieve reacties en prestige



Het topsportcomplex is begin 2018 in gebruik genomen. De reacties van zowel het Sportbedrijf als exploitant van de zwembaden en de kantoren zijn zeer positief. De begane grondlaag huisvest huurders van de commerciële ruimten. Dit project is pas de eerste steen van de veel grotere gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, maar draagt nu al bij aan de verlevendiging van de directe omgeving. Om deze reden is Zwemcentrum Rotterdam genomineerd voor de prestigieuze Steden in Beweging (StiB) Award. De award is een prijs voor de meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp.



KNZB blij met Zwemcentrum



De Koninklijke Nederlandse Zwembond is blij met het nieuwe 50 meterbad en is ook zeer te spreken over de manier waarop de gemeente Rotterdam en het Sportbedrijf Rotterdam de realisatie van het bad hebben aangepakt. "De gemeente heeft geen ad-hocbeslissingen genomen, maar op basis van argumenten een weloverwogen keuze gemaakt", zegt Christel Morawek, accountmanager regio Zuid & West. "Men heeft niet gekozen voor een echt zwemstadion zoals in Eindhoven, maar voor een bad voor de recreatieve baantjestrekkers en de wedstrijdzwemmers. Maar wél een 50 meterbad met tien banen, want Rotterdam wil als topsportstad ook graag grote zwemevenementen in huis halen." (bron: ‘Totstandkoming nieuw Zwemcentrum Rotterdam past prima in visie KNZB’, Sportenstrategie.nl )



De eer is nu aan het Nederlandse Waterpolo Damesteam om het uitverkochte allereerste internationale evenement in te luiden in Zwemcentrum Rotterdam. Bondscoach Havenga maakte gisteren de selectie bekend wie er in Rotterdam tegen Rusland gaan spelen.



De waterpolo wedstrijd bekijken



Het evenement is inmiddels uitverkocht. De wedstrijd Nederland - Rusland zal via een livestream te zien zijn op FINA TV (i.s.m de KNZB, Waterpolo.nl en Vanaf de Zijlijn TV). Ook zijn er live updates via twitter @waterpoloNL.



Over FINA Water Polo World League



De FINA Water Polo World League is een internationale waterpolocompetitie die in 2002 werd opgericht door de stijgende populariteit van de sport dankzij de Olympische Zomerspelen. De competitie start jaarlijks in juli met nationale waterpoloteams die zich via continentale voorrondes hebben geplaatst. Sinds 2004 bestaat de competitie ook voor vrouwelijke waterpoloteams.



Over het ontwerp van Zwemcentrum Rotterdam



Het Zwemcentrum Rotterdam, ontworpen door Kraaijvanger Architects, is een nieuw topsportcentrum dat de regio Rotterdam op de kaart zal zetten voor nationale en internationale kampioenschappen op het allerhoogste niveau binnen de zwemsport. Doel was behoud en uitbreiding van de zwemsportfunctie in Rotterdam-Zuid middels een 50m-wedstrijdbad met bijbehorende voorzieningen. De bouw van dit topsportcentrum is een belangrijke aanjager voor de gebiedsontwikkeling. De huidige grote transformatie naar het zwemcentrum is met zeer veel behoud van het karakter en structuren van het bestaande gebouw gedaan. Het zwembad is opgetild ten opzichte van het maaiveld waardoor er een levendige plint ontstaat.



Over Sportbedrijf Rotterdam



Zwemcentrum Rotterdam is een onderdeel van het Sportbedrijf Rotterdam. Het Sportbedrijf Rotterdam beheert, onderhoudt en exploiteert meer dan 200 sportlocaties in Rotterdam.



