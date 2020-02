Kindertheaterfestival Lentekriebels echt voor iedereen!

Festival in de voorjaarsvakantie nu toegankelijk voor kinderen met een beperking



In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen weer naar Lentekriebels. Het jaarlijkse kindertheaterfestival van Het Nationale Theater en Korzo houdt met deze editie nog meer rekening met kinderen met een beperking. Daardoor is het nu echt een festival voor iedereen. Het festival loopt van 23 februari t/m 1 maart op drie locaties: Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Korzo.



Voorstellingen toegankelijk gemaakt



Bij alle voorstellingen in het festival zijn meer rolstoelplaatsen gecreëerd en het randprogramma in de foyers is rolstoeltoegankelijk. De theaterwerkplaats ‘Hartendieven’ waarin kinderen de hele week zelf theater leren maken wordt met tolken Nederlandse gebarentaal toegankelijk gemaakt voor dove kinderen. En op 1 maart zie je Repelsteeltje en de blinde prinses (8+) van Theater Rotterdam in de Koninklijke Schouwburg die speciaal voor blinde kinderen wordt begeleid met audiobeschrijving door een blindentolk die live vertelt wat er op het toneel gebeurt. Daarvoor hebben de kinderen al een meet & feel met de acteurs gehad zodat ze bekend raken met de stemmen van de acteurs en bepaalde decorstukken hebben kunnen voelen.



Een eigen Kusama kunstwerk maken tijdens Lentekriebels



Naast het bezoeken van jeugdvoorstellingen, kun je in de foyer van Theater aan het Spui meedoen aan een (rolstoeltoegankelijk) interactief spel dat is gebaseerd op een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenares Yayoi Kusama. Kusama is o.a. bekend van haar stippenpatronen en spiegelkamers in musea over de hele wereld. Het theater wordt zo door allerlei kinderen omgetoverd tot een kleurrijk lenteparadijs.



Op de website van Het Nationale Theater (www.hnt.nl/lentekriebels) kun je het hele programma van dit festival terugvinden.







HNTonbeperkt



Het Nationale Theater maakt onder de noemer HNTonbeperkt voorstellingen toegankelijk voor mensen met een beperking. Na een succesvolle pilot vorig seizoen is dit het tweede jaar. Het aantal toegankelijke voorstellingen groeit. Op 22 februari krijgt Het Nationale Theater de plaquette van De Zonnebloem en staat daarmee op de Onbeperkt Eropuit-kaart van De Zonnebloem. Meer informatie op www.hnt.nl/onbeperkt.



HNTonbeperkt wordt medemogelijk gemaakt door Stichting het gehandicapte kind en de gemeente Den Haag.