Epilepsiefonds kiest voor Total Design

Het Koninklijke Epilepsiefonds is het oudste gezondheidsfonds van Nederland. Na het samengaan met de Epilepsie Vereniging wil het als één team een nieuwe start te maken. Met gebundelde krachten kan er meer worden bijgedragen worden aan onderzoek, informatie en ontmoeting.



Ook is er dit jaar een nieuwe directeur aangetrokken en is er een nieuwe strategie ontwikkeld. De uitdaging voor 2021 is nu om deze nieuwe energie om te zetten in een nieuwe identiteit, campagne, website en een versnelde digitale ontwikkeling om de doelgroep nog beter te kunnen bereiken en activeren.



Ruim 1 op de 100 Nederlanders hebben epilepsie. Tweederde van deze mensen kan door behandeling, medicatie en aanpassing van hun leefstijl de aanvallen onderdrukken.



De nieuwe coalitie van en voor mensen met epilepsie heeft grote ambities. Het wil per jaar meerdere toponderzoeken financieren, de informatievoorziening moderniseren en de mogelijkheid voor mensen met epilepsie om elkaar (online) te ontmoeten vergroten.



Joost Wijnhoud (directeur Epilepsiefonds): ‘Het zijn geen makkelijke tijden voor goede doelen. Juist nu is het de tijd om in de tegenaanval te gaan. Het is geweldig dat we, na een pitch, in Total Design een partner hebben gevonden die het potentieel ziet en dat samen met ons wil waarmaken. Zo sluiten zich steeds meer partijen aan en bouwen we aan een beweging van mensen en organisaties die samen werken aan onze missie: een beter kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie.'



Henriette Verkerk (Head of Design bij Total Design): ‘Total Design is verheugd te zijn gekozen als meerjarig partner van het Epilepsiefonds. Met 200.000 mensen met epilepsie, worden een miljoen Nederlanders direct en indirect geraakt. Die samen met een enthousiast team in beweging brengen is natuurlijk een fantastische uitdaging. En het mooie is dat we hiervoor alle disciplines die we in huis hebben tegelijk kunnen inzetten.’



Het doel is om de nieuwe merkidentiteit en campagne vanaf de internationale epilepsie dag, maandag 8 februari 2021, uit te rollen.