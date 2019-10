Dag van de Wilsverklaring trekt recordaantal bezoekers

De Dag van de Wilsverklaring van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is zaterdag (5 oktober) door het recordaantal van ruim 3000 mensen bezocht. In alle twaalf provincies was een informatiepunt ingericht. Er werden lezingen gehouden over de wilsverklaring en er was gelegenheid om een persoonlijk gesprek voeren met een NVVE-consulent. De opkomst was opvallend hoog. In 2017 en 2018 kwamen respectievelijk 800 en 2500 mensen naar de informatiedag.



Veruit de meeste mensen waren naar de Dag van de Wilsverklaring gekomen omdat zij dementie als een schrikbeeld ervaren. Zij willen tijdig hun keuze voor euthanasie of een behandelverbod kenbaar kunnen maken. Al eerder merkte de NVVE dat veel mensen met vragen zitten na de recente strafzaak tegen een verpleeghuisarts die euthanasie verleende aan een demente patiënte. De rechter bevestigde dat een wilsverklaring de doorslag kan geven voor euthanasie bij dementie, op het moment dat de patiënt de euthanasiewens zelf niet meer mondeling kan bevestigen.



De NVVE, een belangenvereniging met ruim 170.000 leden, onderstreepte tijdens de Dag van de Wilsverklaring het belang van een goed gesprek met arts en nabestaanden over het leven. De wilsverklaring is daarbij een belangrijk hulpmiddel.



De NVVE geeft drie kant-en-klare wilsverklaringen uit, die van een persoonlijke toelichting kunnen worden voorzien: een euthanasieverzoek, een behandelverbod en een volmacht. In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast. Er kan bijvoorbeeld in worden opgenomen of je bij ondraaglijk lijden voor euthanasie in aanmerking wil komen, of welke medische behandelingen je in bepaalde situaties absoluut niet meer wil. Ook kan worden opgeschreven wie er namens de opsteller wensen kenbaar mag maken als deze dat zelf niet meer kan.