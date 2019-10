RoSecure voegt Ajax Systems toe aan portfolio

Beveiligingsbedrijf RoSecure uit Rotterdam voegt het assortiment van Ajax Systems toe aan het portfolio van beveiligingsoplossingen.



De Oekraïense fabrikant Ajax Systems is leverancier van systemen met draadloze en zeer modern vormgegeven componenten en maakt gebruik van gecertificeerde hardware, volgens Euro-norm EN 50131-1 klasse 2.Ajax Systems levert inbraakapparatuur waarbij de bediening via de app gaat. Met de applicatie kunnen alle instellingen van componenten geconfigureerd worden met een smartphone, tablet, PC of Mac. Detectors kunnen toegevoegd worden door een QR-code te scannen. Het systeem werkt met draadloze, maar zwaarbeveiligde verbindingen tussen het systeem, de meldkamer, de componenten en de smartphone. Alle componenten hebben een hoogglans behuizing in zwart of wit.



De Ajax-hub beheert elk onderdeel van het netwerk en verbetert de prestaties van elk apparaat in het Ajax-systeem. Via de Hub kunnen het bediendeel, de bewegingsmelders, raam- en deurcontacten en andere randapparatuur worden aangesloten. Ajax kan zowel hardware- en softwarematige sabotagepogingen detecteren en is ontworpen voor verschillende bedreigingen. De detectoren zijn beveiligd en voorzien van een sabotage-schakelaar. De Hub is ook beschermd tegen sabotage en jamming.



Onder de indruk



“RoSecure biedt inmiddels een uitgebreid portfolio van beveiligingsoplossingen aan, dat aansluit op de wensen van de markt. We zijn dan ook trots dat Ajax Systems daarvan een onderdeel is”, aldus Yassin Ouchene, Hoofd Inkoop van RoSecure. “We zijn niet snel heel erg enthousiast, maar Ajax Systems heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. We zijn onder de indruk van dit systeem en de beveiligingsoplossingen van het bedrijf sluiten goed aan bij onze ambities.”