De Vroedt en Goos bundelen krachten voor We zijn hier voor Robbie

Voor de tragikomedie We zijn hier voor Robbie bundelen regisseur Eric de Vroedt (o.a. The Nation) van Het Nationale Theater en de succesvolle scenarioschrijfster Maria Goos (o.a. Oud Geld, Cloaca) voor het eerst hun krachten. We zijn hier voor Robbie is een gloednieuw, hilarisch en hartverscheurend toneelstuk over een totaal mislukt familiediner met acteurs Mark Rietman, Romana Vrede, Stefan de Walle en Tamar van den Dop. Zaterdag 10 november gaat deze tragikomedie in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



We zijn hier voor Robbie is een herkenbaar familiedrama vol scherpe humor en emotionele confrontaties. In het pas gerenoveerde ouderlijk huis komt een Haagse familie samen om Robbie te herdenken. Het beladen familiediner loopt echter uit op een fiasco. De cateraar laat het afweten, de parketlak is niet uitgehard en het stucwerk is nog nat. Nieuwe liefdes worden voorgesteld, maar oude scheidingsperikelen zijn nog duidelijk voelbaar. Voor de ogen van een nieuwe gast aan tafel ontvouwt zich een pijnlijk demasqué. En tot overmaat van ramp stort ook nog de chic gedekte tafel in. Op de keukenvloer, tussen de scherven, evalueren de personages hun levens.



Drie generaties



Het nieuwe toneelstuk is een tragikomische vertelling over drie generaties die worstelen met de vraag wat ‘goed doen’ betekent. De oude generatie staat symbool voor het oude Nederland waar families rijk konden worden zonder zich ook maar één seconde af te vragen of ze hun geld wel deugdelijk verdienden. De middelste generatie heeft geld, maar ervaart dat de wereld aan het veranderen is en dat van hen iets anders wordt verwacht dan zelfverrijking. De jongste generatie heeft een dringende behoefte daadwerkelijk ‘goed’ te doen. Maar wat betekent ‘goed doen’ in deze tijd?



Drie speelperiodes in Den Haag



We zijn hier voor Robbie is een coproductie van Het Nationale Theater en de Theateralliantie en gaat op zaterdag 10 november in première in de Koninklijke Schouwburg (6 t/m 9 november try outs) waarna het stuk op tournee gaat langs de grote Nederlandse theaters. We zijn hier voor Robbie speelt gemiddeld vier avonden achter elkaar in dezelfde stad en komt na de speelperiode in november nog twee keer terug naar Den Haag. Het stuk is tijdens de kerstdagen in de Koninklijke Schouwburg te zien en komt aan het eind van de tournee, in januari, nog een keer terug.



