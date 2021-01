Kappersbranche wil geen vertraging steunpakket na val kabinet

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet-Rutte III haar ontslag heeft aangeboden aan de koning vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Het kabinet is dus gevallen. De koning heeft de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht 'al datgene te blijven doen, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten'. Het zorgen voor de verruiming van de steunpakketten, zeker voor de zwaar getroffen kappersbranche, hoort daar wat de ANKO betreft meer dan vanzelfsprekend bij. Dit mag geen verdere vertraging oplopen, want ondernemers kunnen gewoon niet meer wachten.



Woensdag 13 januari stuurde ANKO een brief naar alle Kamerleden over de steunmaatregelen voor kappers. Hierin geeft de brancheorganisatie 19 verbeteringen mee die noodzakelijk zijn om ondernemers in de kappersbranche overeind te houden. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk omdat veel kappers door de huidige systematiek geen recht hebben op steun.