DAILY BABY speelt met lancering babymaaltijden in op gering aanbod gezonde babyvoeding

Den Haag, 24 september 2020 - Uit het onlangs uitgebrachte rapport van Unicef naar baby-en kindervoeding bleek dat uit het totale aanbod in het baby- en peuterschap slechts een derde voldoet aan de criteria van de Schijf van Vijf. Unicef rapporteert verschillende negatieve resultaten in de categorie baby- peutervoeding. Van de 39 kinderontbijtgranen voldoet slechts één product aan die criteria en 25% van alle producten in de baby-kindervoeding is onderhevig aan kindermarketing, waarbij ongezonde producten te veel en verkeerd worden aangeprezen. De ongezonde producten zijn daarnaast te goedkoop, waardoor de keuze voor dit soort producten voor de hand liggend wordt. Vooral de conclusie over babyvoeding blijkt op te vallen. Dit is van belang, omdat het over kwetsbare kinderen gaat. Ouders gaan ervan uit dat de producten die ze kopen voor hun baby’s gezond zijn, maar dat zijn ze beslist niet.



Vlak nadat dit rapport is gepubliceerd is echt gezonde voeding voor baby’s op de markt gebracht, door Daily Baby Organics. Dit merk biedt verse, ready to eat hapjes en maaltijden voor baby’s aan. De ingrediënten zijn vegetarisch en bestaan voornamelijk uit biologische groenten en fruit, zonder een enkele toegevoegde suiker, smaakstof of zoetstof.



Wat nieuw is in de markt voor babyvoeding, is dat de producten van Daily Baby Organics vers zijn. Ze zijn niet geconserveerd door verhitting of ingevroren, maar zijn volgens een HPP procedé van koude pasteurisatie langer houdbaar gemaakt. Daardoor blijven alle smaken en vitamines behouden. Daily Baby Organics is daarom als enige babymerk te vinden in de koeling in plaats van in de voorraadkast of vriezer.



De hapjes van Daily Baby Organics zijn bedacht door Fenna en Gaia van Reenen. Gaia heeft haar opleiding aan een van de beste koksscholen van Europa heeft genoten: het prestigieuze Spermalie in Brugge (België). Dat laat zich vertalen in smaakvolle en bijzondere smaakcombinaties zoals zoete aardappel, wortel, appel en gember. Of blauwe bessen, kikkererwten en venkel. Wat te denken van de geraffineerde combinatie boerenkool, pastinaak, appel, kokosmelk en kaneel.



DAILY BABY erkent het kinderrecht op gezonde maaltijd en doneert daarom aan Save the Children



Daily Baby vindt dat ieder kind recht heeft op gezond eten. Dat is haar missie en tegelijk ook kinderrecht nummer 24 van Unicef. En daarin staan Daily Baby en Unicef niet alleen, want ook Save the Children maakt zich sterk voor gezonde maaltijden voor kinderen in een mindere wereld. Daily Baby wil meer impact maken en werkt daarom samen met Save the Children. Per verkochte maaltijd wordt er een ‘maaltijd’ gedoneerd aan gezinnen in ontwikkelingslanden. Op deze manier krijgt een eigen kind een goede maaltijd en een andere moeder uit een ontwikkelingsland krijgt ook de kans haar kind een gezonde maaltijd te voeden.