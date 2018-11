Nederlanders vaker op vakantie met grote groep

Traditiegetrouw brengt Villaspot, een van grootste aanbieders van vakantiehuizen in Nederland, één keer per jaar een trendrapport over Vakantiehuizen uit. Waar boeken de meeste Nederlanders het liefst een vakantiehuis? Hoe ziet de samenstelling van de groep er uit? En wat geven Nederlanders gemiddeld uit aan een verblijf in een vakantiehuis. Na een terugblik op het afgelopen jaar wordt er ook vooruit gekeken naar de aankomende zomer (2019).



Hieruit blijkt dat steeds meer mensen een vakantie organiseren met een groot reisgezelschap. Denk hierbij aan de hele familie, een grote vriendengroep of een gezellige groep collega’s. Zij boeken geen losse accommodaties voor deze groepsvakantie, maar reserveren vaak een groot vakantiehuis. Het samen verblijven in een groot vakantiehuis is gezelliger dan het boeken van losse accommodaties, zoals kleinere vakantiehuizen of een hotel. In een groot vakantiehuis kun je namelijk gedurende het gehele verblijf lekker samen zijn, om optimaal van elkaars gezelschap te genieten. Uit de trendanalyse blijkt dat de gemiddelde groepsgrootte flink gestegen is. Vorig jaar lag de gemiddelde groepsgrootte per boeking rond de 6 personen. Dit jaar ligt de groepsgrootte op bijna 8 personen.



Hoewel de Nederlander nog steeds vooral kiest voor drie sterren vakantiehuizen met een goede prijs/kwaliteit verhouding is er dit jaar een lichte groei zichtbaar naar vier en vijf sterren accommodaties.



Villaspot biedt vakantiehuizen aan in Nederland, België, Frankrijk en nog 20 andere landen.