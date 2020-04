Drukste dag ooit voor DHL

DHL beleeft vandaag in Nederland de drukste dag in zijn geschiedenis. Het volume in het landelijk netwerk overtrof vandaag met 900.000 pakketten de drukste decemberdagen van afgelopen jaar.



Op de 15 sorteercentra en 136 CityHubs wordt vandaag met 12.000 mensen gewerkt aan de verwerking en bezorging van al deze bestellingen.



Naar verwachting zal 90% van de zendingen binnen 24 uur afgeleverd worden en de rest binnen 48 uur. Normaal ligt het percentage dat binnen 24 uur wordt afgeleverd op ruim 98,5%.



Met het naderen van de capaciteitsgrenzen van de markt voor pakketbezorging, die voor 92% wordt bediend door twee partijen, gaat DHL investeringen in capaciteitsuitbreiding naar voren halen.