Amsterdam, 13 januari 2020



Op maandag 13 januari is na een kort en slopend ziekbed Martin Elferink overleden, zo heeft zijn man André van Duin bekend gemaakt.André van Duin: ‘De strijd tegen de vreselijke ziekte kanker heeft Martin verloren, maar onze liefde voor elkaar is onoverwinnelijk.’



Martin heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. De afscheidsceremonie vindt plaats in besloten kring. Martin Elferink is 55 jaar geworden.